И нашим, и вашим: как Израиль может помочь закончить войну в Украине

Израиль может повлиять на переговорную позицию РФ в войне против Украины / УНИАН

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину. Это - первое официальное заявление Израиля о поддержке Украины.

Однако Израиль уже некоторое время ведет активное участие посредничеством в переговорах между Россией и Украиной.

Навряд ли позиция Израиля уж слишком изменилась - то, что премьер Израиля написал, что они не станут обходным путем для санкций, выглядит вполне логично, потому что Израилю не нужна конфронтация с Западом. Потому конечно они будут придерживаться некоторых санкций, однако каких именно - неизвестно, потому что конкретных решений никто не публиковал.

При всем этом надо помнить, что Израиль придерживается специфической позиции в украинско-российской войне. Ведь у него одинаково тесные отношения как с Россией, так и с Западом. И интерес Израиля в контексте войны с Украиной касается стабильности самой России.

В частности, Израилю невыгодно затягивание войны и чрезмерное ослабление РФ, ведь они опасаются, что в таком случае они могут утратить тот баланс, которого сумели достичь с РФ на Ближнем Востоке. Во-первых, это касается войны в Сирии, где у них с Россией налажено сотрудничество в области безопасности и где по сути по молчаливому согласию России израильские самолеты постоянно могут точечно бомбить иранские военные объекты на территории Сирии не боясь, что их собьют из С-300 или С-400, которые там размещены.

Во-вторых, ситуативно позиции России и Израиля по иранской ядерной программе совпадают. Потому что Россия поняла, что быстрое подписание ядерной сделки США и Ирана невыгодно, потому что так иранская нефть пойдет на рынок и снизит цены, а Израилю, который всегда выступал против ядерной сделки, понял, что у него есть союзник в РФ. Это, кстати, может быть одной из причин недавней поездки премьера Израиля в Москву.

Читайте такжеСтервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет КитайЗа исключением этого, Израиль сохраняет некий проукраинский нейтралитет - то есть они будут делать все от них зависящее, чтобы побыстрее закончить этот конфликт неким компромиссом, чтобы все могли вернуться к привычному состоянию дел.

Ускорить ход переговоров они могут - все зависит от наличия рычагов влияния. Израиль - это одна из стран, которая может сыграть свою роль, потому что они имеют возможность играть между Западом и Россией. Точно также как Турция и Азербайджан, которые тоже предлагали свое посредничество. Ведь посреднические миссии нужны в любом вооруженном конфликте и если уж влиять на переговорную позицию России, то это нужно делать не только своими силами, но и с помощью стран, которые имеют влияние на РФ.

Ключевая роль тут будет у Китая как у одной из стран, которые могут напрямую влиять на российскую экономику, внешнюю торговлю. Более того, Китай также заявлял о возможном посредничестве.

В целом длительность переговорного процесса между Украиной и Россией будет зависеть от двух факторов:

Военной ситуации на местах, потому что именно она диктует позицию сторон. Если РФ будет чувствовать в какой-то момент, что не могут дальше продолжать войну, их переговорная позиция смягчится и можно будет говорить о возможности прогресса;

Состояния финансовых ресурсов России - подпитки войны. Санкции Запада, которые были введены после 24 февраля, болезненны, но действуют не сразу. Чем дольше затягивается конфликт, тем больше раскручивается маховик санкций. И когда они уже начнут быть по конкретным социальным группам и начнет расти внутреннее напряжение,тоже повлияет на переговорную позицию России.

Кроме того, многое будет зависеть и от того, как ситуативно меняется российская позиция - где они готовы остановиться, что для них принципиально при выводе войск - потому что россияне избегают каких-либо подробностей. Ведь сейчас все разговоры идут вокруг базовых вопросов - перемирия и прекращения огня, гуманитарных коридоров и контуров для будущего вывода огня. Но лишь когда ситуация зафиксируется по каким-то линиям, тогда можно будет начинать предметный разговор о том, кто и откуда уходит. Потому как на полный вывод войск РФ явно не согласна.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда