"I Alone Can Fix It: в чем трагедия украинских президентов

Так устроена человеческая природа, что нам легче воспринимать великие идеи через их олицетворение. Мало кто способен объяснить тонкости платоновского идеализма, но вряд ли найдется много людей (по крайней мере в границах коллективного Запада), которые ничего не слышали о Платоне...

В силу ограниченности наших времени и знаний, нам гораздо легче поверить в идею через доверие к ее спикеру. Потому что когда мы смотрим в глаза, слышим тембр голоса, ощущаем энергетику лидера, – они говорят нам гораздо больше, чем сухой текст.

В этом фундаментальном свойстве человеческой природы, потребности в олицетворении идей – кроется большая ловушка. Потому что так появляются лидеры-идолы, которые впоследствии начинают олицетворять лишь одну "идею": "Доверьтесь мне: I Alone Can Fix It" (по словам Трампа). Так политика как борьба видений превращается в трайбализм футбольных фанатов, когда водораздел свой/чужой не требует никаких видений...

За любыми великими революциями или эпохальными реформами стоят хорошо организованные команды. Но они никогда не бывают сугубо горизонтальными. У любой команды должен быть фронтмен, фронтвумен или споукперсон. Более того, в критические моменты истории широкие консультации и долгие обсуждения – это самый верный путь к поражению. И роль лидера – брать на себя ответственность за принятие сложных и часто непопулярных решений.

Трагедия Майдана в том, что его лидеры оказались несоизмеримы тем вызовам, которые стояли перед государством. Нормальные политики в нормальное время, они оказались совершенно неспособными превратить революционную энергию Майдана в "новое начало" в украинской истории.

Так, реанимировали глубоко советские по своей сути силовые структуры, поставив на руководящие должности таких неоднозначных персонажей как Василий Грицак, Василий Бурба или Анатолий Матиос. Нашли средства, чтобы не объявить дефолт. Да, сделали коррупцию намного изощреннее времен Януковича. Да, подписали соглашение об ассоциации, которое подготовило и согласовало с европейцами еще правительство Азарова. То есть вместо революционных реформ и прорыва в будущее – реанимация старой "нормальности". А реанимация - это лишь о том, как не дать умереть пациенту.

Для меня очевидно, что выбор Зеленского президентом в 2019-м - это результат прежде всего преданного общественного запроса на революционные реформы. На "новое начало". На прорыв в будущее вместо реанимации прошлого. Но трагедия действующего Президента в том, что он такой же несопоставимый вызовам, которые стоят перед Украиной, как и его предшественник. За ним, как и за Порошенко не стоит ни одной большой идеи, ни одного видения, кроме "I Alone Can Fix It".

И поэтому запрос на новых лидеров, способных возглавить украинский прорыв в будущее, никуда не делся. Это очевидно из всех соцопросов, которые свидетельствуют: несмотря на все провалы ЗЕ-власти, украинцы точно не хотят возврата в прошлое ПОПа, рыгов или ЮВТ.

Остается немного: найти украинского Вашингтона, способного конвертировать свою революционную харизму не в неограниченную личную власть, а в конституционную рамку для государства. В одинаковые правила игры для всех, которые он первый начнет соблюдать. И заставит придерживаться других. В алгоритмы вместо произвола.

Когда британский король Георг III, который проиграл Джорджу Вашингтону войну за независимость вчерашних американских колоний, сказал: "Если Вашингтон добровольно покинет должность Президента Соединенных Штатов, он будет величайшим человеком на земле" (в то время американская конституция не ограничивала количество президентских каденций, а всенародная любовь ставила главного героя Американской революции вне всякой конкуренции).

По сути, Украине нужен лидер, который сознательно спроектирует дом не для себя. Создаст автомобиль, в котором не будет сидеть за рулем. Построит государство, в котором власть станет настоящим служением, а не инструментом инкассации страны. В которой правила будут строже для власти имущих и толерантнее к посполитым. В которой президент будет не идолом, а – по словам Манделы – лидером, "подобному пастуху, который идет за стадом, давая самым быстрым выходить вперед, после чего идут другие, не осознавая, что все это время их направляют сзади".

Это безумно трудно, поскольку человеческое эго вопит: "I Alone Can Fix It". Но это возможно. И только такие люди-идеи с чрезвычайно цельной натурой способны провести свои народы между Харибдой автократии и Скиллой хаоса в трудные времена.

Невыученный урок нашего восстания против диктатуры, что началось ровно восемь лет назад, мало сбросить тирана – нужно найти архитектора-визионера, способного спроектировать и возвести дом. И главное не перепутать его с ловким политиком, мечтающим стать главным инкассатором страны...