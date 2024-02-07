Кто такой Такер Карлсон и почему над ним не надо смеяться

О том, почему Карлсона не совсем правильно называть только "путинским пропагандистом".

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Карлсон оказался в Москве / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

На днях российскую сеть всколыхнула новость о приезде американского телеведущего Такера Карлсона в Москву, и главным образом его "путешествие" сопровождают через свои объективы топовые кремлевские пропагандистские ресурсы. В этих действиях СМИ россиян, конечно, есть смысл, если вспомнить, кем был и остается Карлсон для России и Украины.

Дошло уже и до абсурда - когда кремлевские рупоры отчитываются, куда пришел, что купил и где спит Карлсон в российской столице. В целом, заголовки росСМИ в случае с Такером больше напоминали времена "развитого социализма".

Напомню, Карлсон постоянно отрицал военные преступления россиян, фактически искажал "медийную" оптику в пользу России, даже когда причастность оккупантов к атакам была крайне очевидной; призывал прекратить поставки Украине оружия и обвинял во всех смертных грехах коллективный Запад и персонально Джо Байдена, а Зеленского, к примеру, называл "диктатором".

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А еще Такер - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия. В апреле 2023 года его наконец уволили из Fox News, однако сам медийщик не паниковал - создал свой "бренд" Tucker Carlson Network.

Общее представление о том, как Карлсон представляет себе современную журналистику, можно почерпнуть из его слов, сказанных в видеоролике, посвященном запуску его личного шоу: "На самом базовом уровне новости, которые вы потребляете, - это ложь, ложь самого скрытого и коварного рода. Факты специально скрываются, как и пропорции и перспективы. Вами манипулируют".

Так что же по Карлсону в России...

Вернемся к России. Из всей этой промо-кампании Карлсона в РФ можно сделать предварительно два вывода: что внутренней аудитории Путина будут скармливать американца как нечто вроде "гостя из Америки, который расскажет всему миру правду-матушку". Когда-то так делал и СССР, что не мешало "красным" одновременно поливать "вестернов" неприятными вещами. Такие себе политические баллы Путину перед "президентскими выборами" и бонус его попытке легитимизировать яркой картинкой режим внутри страны.

Но видим здесь и другое - подкуп топового ведущего США. Да, и когда в наших соцсетях начинают называть Карлсона "клоуном", "негодяем" и другими (будем честными) справедливыми определениями, забывают один важный нюанс - Карлсон все еще очень влиятельный медийщик под крылом (возможно, будущего президента США) Дональда Трампа. Да что там, за него заступается владелец Твиттера Илон Маск.

Здесь также стоит отметить, что Карлсон не является сугубо путинским пропагандистом, он скорее пропагандист Дональда Трампа, и будет делать все, чтобы политически "утопить" Байдена и демократов. Конечно, Путин здесь для него - хороший "фрукт".

Допускаю, что анонсированное Карлсоном интервью Путина разлетится, "как моча..." в "Твиттерах" Маска. И все это очень неприятный сигнал для нас на фоне шаткого положения вокруг будущей помощи крупнейшего донора украинской армии - Соединенных Штатов. Очевидно, что российская пропаганда не заканчивается на границах Russia Today и пытается привлекать довольно популярных "фриков" на свою сторону за рубежом, оказывая влияние на электоральные симпатии доверчивых "хомячков". Не забывайте об этом и не недооценивайте врага.

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