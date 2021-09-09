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Хотят ли украинцы новых благословенных темных времен

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

9 сентября 2021, 08:34

На самом деле, мы не получаем "ренессанс веры", как это пытаются нам подать некоторые религиоведы.

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13% украинцев говорят, что являются нерелигиозными / GoodFon

В последнее время в Украине мы наблюдаем процесс десекуляризации. Уже, даже, не кризис светской державы, а почти нескрываемый отказ от светкости в пользу увеличения присутствия Церкви во всех сферах жизни. В условиях ухудшения качества образования, потери наукой ведущей роли в объяснении околошнего мира, примитивизации и архаизации массового сознания людей, десекуляризация несет в себе значительные риски для будущего Украины. На самом деле, мы не получаем "ренессанс веры", как это пытаются нам подать некоторые религиоведы. В нашем случае, мы рискуем войти в новые "темные времена" лжемистического сознания и мракобесных суеверий.

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Мы должны для себя выяснить, какое государство мы хотим строить. Государство с запрещенными абортами, криминализацией атеизма и агностицизма, государственной религией, официальной конфессией, обязательным изучением Слова Божьего с детсада, контролем за посещением церковных мероприятий и тому подобное. Общество, основанное на дискурсе нетерпимости, псевдомистицизме и псевдонаучных доктринах? Мы хотим новых "благословенных "темных времен"?

Мы стремимся к развитию, самореализации человека и соблюдение прав и свобод, уменьшение вмешательства государства в частную сферу?

В августе этого года Украинский институт будущего совместно с New Image Marketing Group провели новое исследование, в котором в частности было уделено внимание вероисповеданию украинцев. По результатам исследования, проведенного среди 5 тысяч респондентов, 13% респондентов указали, что являются нерелигиозными. Среди молодежи 18-30 лет этот процент поднимается до 23%.

Это оптимистичные цифры. Они дают нам шанс преодолеть архаичный мрак "завтра в прошлом" и войти в будущее без предрассудков.

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религия
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