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Хоть и убил Путин Пригожина, а к победе это его не приблизило

Альфред Кох
27 августа 2023, 06:24
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Да и живых-то "участников СВО" после войны постараются побыстрее забыть.
Пригожин, Уткин
Почему Путин избавился от Пригожина и Уткина / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Продолжается обсуждение гибели Пригожина и остальных руководителей ЧВК "Вагнер". А по мне так "помер Максим, и хер с ним". Чего переливать из пустого в порожнее?

Какая мне разница какие руны были набиты у Уткина на плечах? Нет уже никакого Уткина. Кончился Уткин. Был, да и весь вышел. Скоро закопают в ямку все, что от него осталось, и сгниют все эти руны вместе с их носителем как их и не было. И кто потом вспомнит, кто это такой был - Герой России Уткин? Как, впрочем, и Герой России Пригожин…

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Да и живых-то "участников СВО" после войны постараются побыстрее забыть. Как забыли афганцев, как забыли участников двух чеченских войн… Скажут: "Мы вас туда не посылали! Путин вас послал, вот он пусть вам и помогает. А мы люди маленькие. С нас спросу нет!" И отвернутся…

Русские люди… Особая цивилизация. В основе которой - душевность… Нам ли не знать этого. Как говорится, на собственной шкуре…

А вот Норвегия (рассчетливая, циничная, европейская) решила отдать все свои шестьдесят F-16 Украине. Она провела перевооружение и теперь летает на F-35. Вот и отдает старые и ненужные ей уже самолеты Украине.

Вкупе с шестьюдесятью датскими и нидерландскими F-16 уже получается столько, что Герасимов с Шойгу будут рыдать в голос и звать маму. Ибо - страшно. А ведь 120 F-16 это вполне себе реальная перспектива!

Который раз уже жизнь подсказывает нам, что при выборе между циничностью и душевностью надо выбирать первое. Пусть россияне свою душевность засунут себе в дупло. Сыты мы все по горло их душевностью. Думаю, что их самих уже от нее тошнит…

Короче, хоть и убил Путин Пригожина и Уткина, а к победе это его не приблизило. Скорее даже наоборот. Потому, что это наше (а не его) дело правое, поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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Альфред Кох Владимир Путин Уткин Евгений Пригожин
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