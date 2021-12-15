"Хорватский сценарий" для Украины

У хорватов есть традиция - называть партии по названию ресторанов / Reuters

В патриотической среде любят рассуждать о "хорватском сценарии" для Украины. Но, если уж подражать хорватам, то почему лишь в умении силового захвата спорных территорий?

В 2010 году в Хорватии возникло левоцентристское объединение "Кукареку", названное так по названию ресторана, в котором собирались сторонники Зорана Милановича и социал-демократов - инициаторов новой межпартийной коалиции.

Почему бы и нам не перенять у хорватов традицию - называть партии по названию ресторанов и других заведений, где любят собираться наши политики?

Тем более, что нынешние партийные бренды девальвировались, идеологии обанкротились. В эпоху постмодерна - самое оно!

Я хорошо представляю себе партию власти "Санахант", ее коллег по коалиции, партии "Феникс" и "Гудвайн", оппозиционный блок "Веранда", патриотическое объединение "Царское село", депутатские группы "Сан Паоло" и "Гурама".

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Я также представляю информационное сообщение о том, как в поединке за пост мэра Киева кандидат от партии "Coin" Тищенко победил своего соперника Виталия Кличко, которого поддерживала Всеукраинская политическая партия "Рио".

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А на смену римскому принципу "хлеба и зрелищ" надолго закрепится модернизированный принцип "фуа гра и 95 квартал!".

А вы говорите - "хорватский сценарий"…