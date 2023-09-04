"Хорошие русские" просто сидят и ждут, когда Путина победим мы

И самый большой цинизм в этом всем. Они считают, что имеют право рассказывать - как нам в этой борьбе за существование вести себя.

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Юлия Латынина / Скриншот

То как ведет себя это "общество с ограниченной ответственностью" уже давно стало нормой, а может и никогда не было иначе.

Разница между нами и ними: если мы проиграем - мы можем погибнуть. Если проигрывают они - они ничем не рискуют.

Потому что они не проигрывают ни в одном из случаев. Потому что в Берлине, Тель-Авиве или Риге проиграть невозможно. Можно просто пересидеть, делая вид что ты есть и что в этом есть смысл.

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Поэтому они просто сидят и ждут, когда Путина победим мы, а они смогут вернуться в Москву и рассказывать, как было сложно без Красной площади за окном.

И самый большой цинизм в этом всем. Они считают, что имеют право рассказывать - как нам в этой борьбе за существование вести себя.

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Гроші" (1+1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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