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Ход Путина стал стратегическим поражением в Украине

Юрий Богданов
15 августа 2023, 06:10
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Украинское контрнаступление выявило гораздо большую адаптивность ВСУ и возможность изменения тактики "по ходу дела".
Ход Путина стал стратегическим поражением в Украине
Ход Путина стал стратегическим поражением в Украине / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

О стратегии и инициативе.

Давайте кратко сформулируем главное отличие возможностей сторон до 2022, первого этапа полномасштабного вторжения и того, что есть сейчас (и будет в будущем).

С февраля 2014 по февраль 2022 уровень эскалации определяла почти исключительно Россия. Когда вести более активные боевые действия, когда держать режим условного затишья.

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С февраля 2022 до Харьковской операции ситуация была та же. Несмотря на провал попыток захватить Киев, Харьков и Одессу, Россия определяла место главных событий, интенсивность боевых действий, повестку дня войны. Не всегда удавалось реализовать замысел, но место событий и их характер определяли они.

Из Харькова и Херсона постепенно начался путь к паритету. Да, русский замысел "великого наступления" развивался именно так, как надо нам. Россия за всю зиму так и не смогла адаптироваться к украинской стратегии обороны. Не смогла использовать преимущество в количестве на суше и в качестве в небе.

Попытка "перевернуть стол" атаками на инфраструктуру дала тактический эффект, но оказалась стратегическим поражением. Россия не смогла разрушить украинскую инфраструктуру, а Украина получила сверхмощное усиление ПВО.

Украинское контрнаступление выявило гораздо большую адаптивность ВСУ и возможность изменения тактики "по ходу дела". Это свидетельствует о большей гибкости украинского командования, возможности принимать и (что еще важнее) имплементировать управленческие решения в повседневную практику во время выполнения своего замысла.

А кто, в конце концов, добудет стратегическую инициативу при более или менее сопоставимых ресурсах на поле боя? Более адаптивный. Тот кто будет определять поле боя - и в наступлении, и в защите. И здесь командование ВСУ вдохновляет. Потому что доказывает свою компетентность на практике. Как и вся вертикаль управления силами обороны.

Будет ли паритет ресурсов? По некоторым позициям мы к нему движемся. По качеству артиллерии и интенсивности использования дронов нам вполне по силам опередить русских. Где-то - даже при наличии политической воли -нивелировать линейное превосходство русских не удастся. Но можно компенсировать в других местах.

Поэтому сейчас возможность Украины действовать проактивно как минимум не уступает возможностям России. Местами - даже преобладает. Поэтому нет возможности у Путина в одну сторону определять уровень эскалации. Он не может уже "прекратить войну, когда и где захочет". Не зависит это больше исключительно от желания РФ.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

война в Украине Юрий Богданов
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