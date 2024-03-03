Ход Макрона: чем закончится история с отправкой войск НАТО в Украину

Я думаю, что стратегия Макрона поставить путина в тупик, выход из которого только переговоры с сильной позиции.

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Макрон предложил отправить войска НАТО в Украину / Фото: president.gov.ua

Макрон сделал очень интересный и неожиданный ход. Вдруг он заявил о возможности отправки войск в Украину. Это казалось безумием, и вой, который поднялся в ЕС, очередное доказательство этому. Но неожиданно Макрон не включил заднюю, и никто не заявил, что его не так поняли, и что речь шла об инструкторах. Так что же происходит?

Важная ремарка. Макрон не играет в выборы. У него идет второй срок, и ему не надо переживать за рейтинги. А вот за что ему надо переживать - это как он уйдет. Несмотря на то, что он в целом достаточно нормальный президент, у него нет каких-то масштабных исторических прорывов. Поэтому возможность решить войну в Украине могла бы стать такой амбицией.

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У меня есть предположение, что Макрон решил потестировать яйца Путина. Последний постоянно угрожает применить ядерное оружие и сделать "конец света", в случае переброски войск стран НАТО в Украину. Давайте представим, что это произошло. Французский спецназ принимает участие в боевых действиях, штурманул какую-то позицию взял пленных. Пойдет ли Путин на ядерный конфликт? Я думаю, что вряд ли. Аналогично как угрожал и не сделал этого, когда нам предоставлялось разнообразное оружие.

Я думаю, что стратегия Макрона поставить путина в тупик, выход из которого только переговоры с сильной позиции. Макрон понял, что путин который не может справиться с ВСУ не может претендовать на победу над войсками стран НАТО. И появление таких войск в Украине переломит кампанию не в его пользу. Бравада о ядерном оружии тоже под вопросом. Если путин задумает использовать ядерку, то вообще возникает вопрос, а для чего была эта война два года с потерями, и что он выиграет по факту. Переговоры с сохранением лица для путина - реальный выход в условиях, появления войск другого государства.

На самом деле, я думаю, что из этого ничего не будет. Инициатива Макрона будет заплевана союзниками и французскими политиками. Но каждый раз, когда у какого-то европейского лидера вырастают яйца, пусть и ненадолго, ситуация резко меняется в нашу пользу.

Жаль, что не надолго.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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