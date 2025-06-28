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Хитрый план Трампа: что будет с помощью Украине и к чему готовиться

Павел Лакийчук
28 июня 2025, 06:37
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Соединенные Штаты не прекратят оказывать военную помощь Украине, но есть определенные нюансы.
Дональд Трамп
Трамп одобрит покупку Европой американского оружия и передачу его Украине / Главред

Глава Пентагона Пит Хегсет недавно сделал заявление, согласно которому Соединенные Штаты в следующем году намерены сократить финансирование военной помощи Украине. Позже в The Telegraph вышел материал, где автор указал, что, таким образом, администрация Трампа послала сигнал: Вашингтон собирается переложить вопрос военной помощи Киеву на Европу. И по моему мнению, к подобному сценарию нам стоит готовиться.

Трамп много говорит непонятных вещей, но иногда от него звучат очень четкие месседжи. На фоне скандалов с тарифной войной между США и Европой, Трамп говорил, что американцы в любом случае будут продавать оружие европейцам. Даже если Евросоюз потом будет продавать или передавать это оружие Украине, Трамп вполне с этим согласится. Это основной месседж от Трампа, потому что американцы заинтересованы в том, чтобы Европа покупала у них оружие. Более того, когда в Соединенных Штатах говорят об увеличении оборонных расходов со стороны Европы, они подразумевают именно покупку американского оружия, а не развитие европейского оборонно-промышленного комплекса.

Пойдет ли Трамп на условный ленд-лиз или на прямые продажи оружия Украине - вопрос открытый. В целом формы и объемы поставок вооружений Киеву будут меняться, но полностью от военной помощи Украине американцы все-таки не откажутся. И даже приведенное выше заявление Хегсета не окрашено пессимизмом - это не означает, что помощь прекратится полностью.

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Трамп и его команда хотят проскочить между капельками: продавать Украине оружие, но при этом не поссориться с Путиным. Не знаю, как им удастся это совместить. Впрочем, до следующего года еще много времени, и позиция руководства Соединенных Штатов может измениться коренным образом. Полгода впереди, возможна даже смена американского руководства.

Если говорить о том, насколько критической является помощь Украине от Соединенных Штатов, стоит обратить внимание на противовоздушную оборону. Помощь критическая, в первую очередь, в контексте баллистики. Сейчас ни один из наших европейских партнеров не предложил лучших средств противоракетной обороны, чем американские ЗРК Patriot. Таких установок мало, а ракет - все меньше, о чем свидетельствует каждый российский обстрел.

Впрочем, если анализировать саму ситуацию в противовоздушной обороне, можно прийти к выводу, что баллистика или крылатые ракеты - не самая существенная угроза. Самой серьезной угрозой являются простые и допотопные "Шахеды", которые уже успели стать российскими "Геранями". Их очень много. Объясню. Если летит, например, 10 баллистических ракет, а сбито - 9, это означает, что коэффициент перехвата составляет 90%. Но одна ракета все же долетает и может попасть в подъезд жилого дома или в цех завода. Зато, если летят 400 "Шахедов", даже при условии эффективности сбития на уровне 80%, 50 дронов способны достичь целей - и это означает поражение 50 жилых домов, предприятий или объектов энергетической инфраструктуры. Именно поэтому российские дроны сегодня представляют наибольшую угрозу. Но мы способны преодолеть ее даже без американской помощи. Это потребует значительных усилий, но у нас есть потенциал, чтобы решить эту проблему.

Стоит вспомнить и об обмене разведывательной информацией. Когда весной американцы его приостановили, к Украине сразу обратилась череда наших партнеров, которые предложили помощь в радиоэлектронной, спутниковой, военной и гражданской разведке. Причем помощь предлагали не только европейцы.

Ударом для Украины может стать внезапная остановка определенной американской помощи. Если, например, Трамп, Маск или Хегсет вдруг выйдут и скажут: хоп, дулю с маком украинцам, прекращаем помощь уже через полчаса, это станет проблемой, и создаст окно возможностей для врага. Отключение того же Starlink - уже мощный удар. Но если мы заранее об этом узнаем, будет поиск альтернативных вариантов, и проблема не станет такой болезненной. Например, если бы американцы именно сейчас сказали нам, что с марта 2026-го помощи не будет, мы бы нашли альтернативу.

В целом риски приостановления программ по помощи Украине всегда существуют. Соединенные Штаты оказывают помощь в рамках нескольких программ, каждая из которых, даже не с политической или военной, а с бизнесовой точки зрения, имеет свои условия. Есть контракты, которые поставить на паузу или остановить достаточно проблематично. Существуют и другие соглашения, в которых при желании можно найти лазейку.

Одно из таких - касательно средств ПВО для Украины, которые США в итоге перенаправили на Ближний Восток. Соглашением предусматривалось, что Америка, в случае угрозы своей национальной безопасности, может перенаправить эти комплексы на защиту интересов США.

Здесь можно вспомнить и наше сотрудничество с Ближним Востоком. Украина должна была поставить ряду стран противотанковые ракетные комплексы, но после полномасштабного нападения России им сказали, что сейчас это оружие нужно нам самим, поскольку есть страшная угроза нашему государству. Украина выполнит свои обязательства, но сделает это позже.

Разумеется, во многих контрактах такие вопросы есть. В нужный момент определенные условия можно изменить. Контракты - как международные соглашения: документы работают, когда стороны заинтересованы в их реализации. Юридических коллизий, которые позволяют изменить договоренности или обойти выполнение обязательств, может быть много.

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специально для Главреда

Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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