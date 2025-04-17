'Хитрая игра Трампа': почему это миф?

Дональд Трамп - не стратег. Как и Путин, он действует как популист и политический тактик.

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Трамп и война / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

И у нас, и в мире время от времени распространяется версия, что якобы Трамп ведет сверхсложную, многослойную геополитическую игру, в которой каждый его шаг - часть "большого" плана.

В этой версии событий - таможенные войны, заигрывание с Путиным, давление на ЕС и даже попытки мира с РФ - это не проявление хаотичной или эгоцентричной политики, а продуманная стратегия "сверхпобедителя". Но проблема в том, что эта "игра" существует только в фантазиях ее авторов, а вера в нее является ошибочной и опасной.

Дональд Трамп - не стратег. Как и Путин, он действует как популист и политический тактик. Но более импульсивно, эмоционально, эгоцентрично. Его решения первого срока были реактивными.

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Например, выход из ядерной сделки с Ираном был чисто эмоциональным - только потому, что ее заключил Обама. И сейчас, спустя годы, он вернулся в ту самую точку, с которой все начиналось. То же самое с торговыми войнами, с переговорами с Мексикой и Канадой. Ирония в том, что соглашение, которое он сейчас критикует, заключил он сам.

Трамп - радикальный популист. Но его популизм - не о надеждах, а об агрессивном ресентименте. Он мыслит категориями коротких, громких побед. Он как типичный украинский мэр, который любит проекты, где можно быстро перерезать ленточку. Неважно, эффективны ли они - главное, чтобы их увидели ЕГО избиратели.

"Его таможенные войны якобы имели целью изменить структуру мировой экономики. Но большинство пошлин были либо отменены, либо сведены на нет. Почему? Потому что они просто не работали. Бизнес-интересы, производственные цепи, логистика - все это начало сыпаться.

Корпорации, как Apple, просто заставили Трампа отказаться от некоторых тарифов, потому что это грозило миллиардными убытками. Даже Республиканская партия запрещала своим представителям ездить в те регионы, которые страдали от пошлин. Это не стратегия. Это хаос, ПОКА сдерживаемый бизнесом.

Идея создать таможенную зону с Европой (в этой картине мира "таможенный шантаж" - инструмент переговоров) - еще одна фантазия. Чтобы согласиться на совместную экономическую зону, Европа должна была бы полностью изменить свою налоговую систему. Это невозможно. Европа просто не доверяет Трампу после его отказов от предыдущих соглашений. Реально Трамп своими действиями лишь подталкивает Европу к более широкому сотрудничеству с Китаем, Индией и другими рынками. И наоборот.

А как насчет России? Трамп мечтает перетянуть Россию в союз против Китая. Но это невозможно. Россия слишком зависима от Китая экономически, и никакая ресурсная сделка не компенсирует России этот рынок. Европа не готова снова покупать российские ресурсы (а без этого компенсировать ресурсную ренту из Китая невозможно) - из-за войны и отсутствия доверия. И это только экономическая составляющая, а есть еще и политическая.

То есть не будет большой сделки США и России, которая бы работала так как хочет Трамп. И так со всеми другими составляющими "большой игры". Они иллюзорны и фрагментарны.

Почему вообще люди ищут хитрые планы в действиях Трампа? Потому что так легче. Им кажется, что если кто-то имеет власть в такой стране, то у него обязательно есть план. Это типичное когнитивное искажение - пытаться искусственно упорядочить хаос. На этом вся конспирология и СПГС держатся.

Но Трамп действует импульсивно - на основе твитов, лайков и собственного эго. Трамп - просто реактивный медиазависимый популист. С ярко выраженными симпатиями к диктаторам и людоедам.

Что делать Украине? Украина не может быть частью "большой игры Трампа", потому что игры нет. А пытаться "стать частью" того, чего не существует - загонять себя в плен опасных иллюзий.

Поэтому наш путь в том, чтобы минимизировать риски; диверсифицировать поставки оружия; тянуть время и готовиться к моменту, когда Россия будет готова к реальным переговорам или к краху. И да, мы - как и вся Европа - должны избегать участия в политических и военных авантюрах, которые будут призваны "спасать" Донни и Ко.

Да, трудно осознать, что мы живем в мире, где решения принимает хаотичный дед с фрагментарным мышлением. Это неприятно, но именно признание этой реальности позволяет принимать адекватные решения.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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