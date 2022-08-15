Херсонская катастрофа Путина: когда Россия порадует новым "жестом доброй воли"

Под Херсоном Россию может ждать еще худшая катастрофа, чем под Киевом / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

На горизонте замаячил новый жест "доброй воли". На этот раз на правом берегу Херсонской области.

Пока что перспектива не такая скорая, но, думаю, в сентябре станет неизбежной.

Итак, ожидаемое массированное контрнаступление россиян на Кривой Рог и Запорожье – не состоялось. Более того, они начали рассредоточивать свои войска и укреплять направление Бердянска и Мелитополя.

Кажется, даже тупым и коррумпированным генералам Путина стало понятно, что подобная авантюра закончится катастрофой. Отправить "армаду" с риском потерять тыловую логистику – это закончилось бы еще хуже, чем под Киевом.

В то же время ситуация на правом берегу постепенно становится критической. Очевидно, что ремонты мостов после наших ударов и понтоны не спасают логистику правобережной группировки. И хотя оккупанты сейчас перебросили серьезное усиление, под украинскими ударами им не удастся обеспечивать достаточный боекомплект и переброску техники.

Отступление с правого берега является неизбежным в таких условиях.

Да, оккупанты быстро готовят кучу резервов, но эти резервы в первую очередь нужны на Донбассе, где продолжается их наступательная операция, а также для сдерживания наших ударов в сторону Изюма.

На секунду представил себе, как эта конченая 64 ОСМБР, которая была в Буче, пакуется и снова куда-то уезжает... За шесть месяцев они уже были в Буче, под Изюмом, сейчас рядом с Бериславом и вот опять. Бригада бомжей и бродяг.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"