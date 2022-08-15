Херсонская катастрофа Путина: когда Россия порадует новым "жестом доброй воли"

Даже тупым и коррумпированным генералам Путина стало понятно, что их авантюра закончится катастрофой.
На горизонте замаячил новый жест "доброй воли". На этот раз на правом берегу Херсонской области.
Пока что перспектива не такая скорая, но, думаю, в сентябре станет неизбежной.
Итак, ожидаемое массированное контрнаступление россиян на Кривой Рог и Запорожье – не состоялось. Более того, они начали рассредоточивать свои войска и укреплять направление Бердянска и Мелитополя.
Кажется, даже тупым и коррумпированным генералам Путина стало понятно, что подобная авантюра закончится катастрофой. Отправить "армаду" с риском потерять тыловую логистику – это закончилось бы еще хуже, чем под Киевом.
В то же время ситуация на правом берегу постепенно становится критической. Очевидно, что ремонты мостов после наших ударов и понтоны не спасают логистику правобережной группировки. И хотя оккупанты сейчас перебросили серьезное усиление, под украинскими ударами им не удастся обеспечивать достаточный боекомплект и переброску техники.
Отступление с правого берега является неизбежным в таких условиях.
Да, оккупанты быстро готовят кучу резервов, но эти резервы в первую очередь нужны на Донбассе, где продолжается их наступательная операция, а также для сдерживания наших ударов в сторону Изюма.
На секунду представил себе, как эта конченая 64 ОСМБР, которая была в Буче, пакуется и снова куда-то уезжает... За шесть месяцев они уже были в Буче, под Изюмом, сейчас рядом с Бериславом и вот опять. Бригада бомжей и бродяг.
Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"