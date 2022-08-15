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Хайп с оккупантом-писателем: главная опасность для Украины

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

15 августа 2022, 19:37

Мир будет видеть войну не нашими глазами, а глазами российских СМИ, пусть и оппозиционных. Вот в чём главная опасность.

Филантьев
Российский оккупант Филатьев / скриншот

И ещё немного о новом пропагандистском тренде: интервью с оккупантом - "Через две недели я стал понимать, что боевые действия ведутся только на территории Украины", презентация книги оккупанта "ZOV"...

Притом это не некий запутавшийся призывник, не бестолковый, не понимающий ничерта в происходящем интеллигент. Это вполне себе опытный 33-летний десантник, отвоевавший 2 месяца на фронте (те самые горячие март и апрель – месяцы, когда Украина ежедневно теряла кусок территории и сотни жизней), получивший за это деньги (и мародёрку, естественно), после чего уволившийся "по состоянию здоровья". А чего ж не уволиться – к маю армия оккупантов уже благополучно застряла, перспективы стали понятны, основным занятием стали не убийства и пытки мирняка параллельно с мародёркой, а окапывание и огребание от ЗСУ. В таких условиях Филатьев воевать не подписывался, так что спокойно ушёл писать книгу и тратить награбленное.

Кажется, они реально рассчитывают, что все поверят: материала на книгу набрать за 2 месяца этому типу ума хватило, но при этом 2 недели не хватало мозгов понять, что он – на территории чужой суверенной страны. Не в России "обороняется от НАТО", даже не "отстаивает независимость республик Донбасса". А тупо топчет чужую землю, убивает чужих граждан просто так. Не догадался вот так сразу, "всё не так однозначно" было? Ну да, а как же.

Судя по всему, это вторая часть всё того же "Марлезонского балета" с оправдательной пропагандистской кампанией: то, что было начато через Марину "русские не могут нести ответственность" Овсянникову. Только там речь шла обо всех гражданских 142 миллионах. А тут уже не стесняясь продвигают оправдание военного преступника, 2 месяца убивавшего украинцев. Ведь он же потом признал, что не разобрался? Так за что же его преследовать, обвинять, наказывать?

Как мы видим, часть российской элиты, те самые либеральные "хорошие русские", крайне недовольна, что разрываются связи с Западом, что они теряют мобильность, теряют собственность, теряют заработок... А ведь это ещё не дошло до трибуналов. Идёт накопление свидетельств. И все – ясно что не в пользу оккупантов.

Кстати, весьма вероятно, что и позорная история с Amnesty International с попыткой уравнять действия ЗСУ и оккупационной армии тоже была направлена на снятие хотя бы части вины с России, "не всё так однозначно", "преступления совершали обе армии". Не вышло, пришлось под давлением всего мира откатить доклад до стадии "повторного сбора информации".

А в процесс включили "Дождь" и первую (но явно не последнюю – как пойдёт) книгу с впечатлениями оккупанта. Старательно создают впечатление у мировой аудитории, что, конечно, были какие-то преступления, но это просто солдаты не поняли, не сориентировались, их дезинформировали... Короче, виноват только лично Путин, все остальные – тоже жертвы, как и украинцы.

И это действительно опасная тенденция: ведь вот эти "хорошие русские", подключившиеся к пропаганде, имеют огромные ресурсы, массу возможностей: тот же реанимированный "Дождь", ещё куча СМИ, немалая армия журналистов... И все они займутся созданием образа "безвинно оклеветанного русского солдата/ чиновника/ гражданского".

Мир будет видеть войну не нашими глазами, а глазами российских СМИ, пусть и оппозиционных. Вот в чём главная опасность.

война России и Украины
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