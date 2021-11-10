Хартия о партнерстве США и Украины: зачем США настаивает на обновлении договора

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 ноября подпишут обновленную Хартию о стратегическом партнерстве между Украиной и США / Reuters

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о необходимости переподписания Хартии о стратегическом партнерстве с Украиной. Подписать документ планируют на заседании Комиссии стратегического партнерства во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

В 2008 году, когда Хартия между Украиной и США была подписана впервые, ситуация в мире была другой и сейчас она изменилась с учетом российской агрессии, новых глобальных вызовов, а также новой модели отношений между Украиной и Штатами, которая сложилась после 2014 года.

Поэтому теперь все это нужно учесть и вписать обновления в рамки новой Хартии. Однако этот документ - скорее, стратегическая декларация. То есть это не контракт, не договор, это больше рамочный документ, который, по сути, определяет контуры взаимоотношений с США и может наметить потенциальную базу для дальнейшего сотрудничества, однако, реализовываться она будет на других уровнях.

Иными словами, Хартия имеет две ценности. Во-первых, ритуально-символическую, так как это мощный политический документ, который цементирует, с одной стороны, западный вектор Украины, а с другой стороны - декларируемые намерения Штатов поддерживать партнерство с Украиной.

Во-вторых, она может задать направление дальнейшего сотрудничества в разных сферах - закупке вооружений, совместных проектах в разных отраслях, включая военно-промышленный комплекс, политическую поддержку Штатами Украины относительно Крыма и Донбасса, санкционный режим и т.д. При этом вряд ли в Хартии будут обозначены направления, которые выйдут за рамки нынешнего сотрудничества.

Читайте такжеО настоящем стратегическом партнерстве или визиту Зеленского в США посвящаетсяТо есть она по сути дает Украине право претендовать на усиленное партнерство со Штатами. Однако это уже должно быть инициативой Украины на уровне специализированных ведомств - правительства и министерств. Соответственно, у Украины будет стоять задача укрепить эти отношения. Безусловно, Хартия может стать подспорьем для расширения сотрудничества, например, в области торговли или инвестиций, но тут нужны преобразования внутри самой Украины, но то же привлечение внешних инвестиций не может быть предметом переговоров на базе Хартии, поскольку эта сфера больше зависит от внутренних дел Украины.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда