Харакири России: как Путин войной в Украине спускает в канализацию всю РФ

Путин – нелепый старикашка, которого впору пожалеть, если не знать, сколько народу этот упырь убил и еще убьет / Reuters

Восемьдесят девятый день войны не принес никакой ясности в ситуацию в Донбассе. Более того, риск окружения украинской группировки в Северодонецке за истекшие сутки только вырос.

В ближайшие дни станет ясно, чем вся эта история закончится. Я надеюсь, что в планы украинского командования не входит оставить в окружении несколько тысяч своих солдат. Повторение Мариуполя никому не нужно.

Я, откровенно говоря, не вижу такой уж большой ценности в Северодонецке, чтобы рисковать ради него такой большой частью своей армии. Тем более, что он почти полностью уже разрушен. Но я в этом плохо разбираюсь и поэтому моими советами можно пренебречь.

Да, я понимаю, если российские войска вытеснят ВСУ из Северодонецка, то фактически вся Луганская область будет ими оккупирована. Разумеется, российская пропагандистская машина выжмет из этого локального успеха максимум дивидендов. Ну что поделаешь, эта та горькая пилюля, которую придется проглотить украинским начальникам ради спасения своих солдат.

Впрочем, я уверен, что говорю банальности, и, если я вижу этот риск, то, наверняка, его видят и такие профессионалы как Залужный. Во всяком случае, хочется в это верить.

Но есть и хорошие новости. На сегодняшнем (втором после Рамштайна) совещании министров обороны стран-участников антипутинской коалиции Дания, с ведома США, согласилась поставить для ВСУ противокорабельные ракеты "Гарпун".

Это значит, что блокада украинских портов будет снята и доминированию России в Черном море придет конец. А это в свою очередь означает, что у украинской экономики появится шанс хотя бы частично остановить свое падение. Понятно, что пропасть Украине никто не даст, но и свои, самостоятельно заработанные денежки тоже лишними не будут.

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Кстати, о деньгах! Интересную статистику выдал тут Минфин РФ. Под сладкий лепет мандолины, что западные санкции только укрепляют российскую экономику, выяснилось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле 2022 года упали, по сравнению с апрелем 2021-го, на 18% (12,2 млрд долларов против 16,1 млрд долларов).

Но этого мало: доля нефтегазовых доходов в общем объеме поступлений увеличилась с 36% в апреле 2021 года до 63% в этом апреле. Это означает, что доходы от других секторов российской экономики упали еще сильнее!

И поэтому впервые за долгий период российский федеральный бюджет был исполнен в этом апреле с дефицитом больше, чем в 3 млрд долларов.

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То, что российская экономика переживает не самые лучшие (мягко говоря) времена, видно также из того, что больше чем в два раза упали поступления НДС – самого главного (наряду с НДПИ) российского источника бюджетных доходов: 2,4 млрд долларов, по сравнению с 5,1 млрд в апреле прошлого года.

Так что еще несколько месяцев такой войны – и у Путина начнутся серьезные проблемы. И если раньше он мог рассчитывать на то, что у него есть подушка безопасности в виде золотовалютных резервов, то теперь она почти на 2/3 сдулась в связи с тем, что его резервы заморожены в западных банках, а кредитов ему никто не даст...

Ознакомившись с этой информацией, уже совсем по-другому смотришь на мужественные попытки российских пропагандистов рассказывать о западных санкциях в духе детской поговорки "мне не больно – курица довольна!". Воистину "безумству храбрых поем мы песню".

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Вот режьте меня на куски, но я все равно не могу взять в толк: зачем? Зачем Путин устроил России это харакири? Ну, ок, ты ненавидишь Украину (хоть это и абсолютно необъяснимая дикость). Но неужели эта ненависть настолько затмила разум, чтобы спустить в канализацию собственную страну?

Ведь выбираться теперь из этой задницы придется многие годы и даже десятилетия. Уже Путин умрет, а Россия все еще будет скулить под дверью и проситься пустить ее обратно в игру. И сколько унижений и неоправданных ограничений ей придется вытерпеть, чтобы ее, наконец, пустили в переднюю и разрешили немножко поторговать с большими мальчиками, поиграть в футбол, поучаствовать в Олимпийских играх...

И сколько брезгливости и неприязни будет в глазах у всех, кто снизойдет до нее. И все это нужно будет вынести и улыбаться, и кланяться, как китайские болванчики, и благодарить за высокое доверие, и обещать его оправдать, и в тысячный раз извиняться за войну, которая уже давно закончилась...

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Уже и репарации выплатили, и сто раз извинились, и всех виновников выдали в Гаагу, и конституцию поменяли, и разоружились по самые не могу, а нет веры, и все глумятся на любых переговорах, докапываются до каждого параграфа, отжимают по полной по каждому пункту...

Зачем? Для чего? Где тут слава России? Ее великая всемирно-историческая роль? Где тут "отдельная цивилизация" и прочая хрень, которой теперь обманывают себя россияне?

А вот уже Лавров по любому поводу на всех своих пресс-подходах так или иначе возвращается к вопросу об отмене санкций. Неужто дошло? Неужто поняли, что недооценили масштаб зависимости России от международного разделения труда?

Хрен его знает... Может, Лавров-то и понял, да что толку, если сегодня Путин опять рассказал, что нужно уходить от зависимости от Запада в программном обеспечении и в информационных технологиях. И опять начал разглагольствовать о том, как все в этом плане в России здорово и замечательно.

Я понимаю, что ему положено излучать оптимизм в условиях очевидного кризиса, но лучше бы выбрал для этого какую-нибудь другую отрасль экономики. Есть же успехи, например, в свиноводстве или выращивании турнепса... Вот бы и хвастался ими. Так нет, начал, как обычно, пороть чушь и нести отсебятину.

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У него заводы возобновляют производство автомобилей "Москвич" (кодовое название "ведро"), а армия из-за колоссальных потерь вынуждена расконсервировать Т-62 (разработка 1957 года), а он лепит горбатого и рассказывает небылицы про "анало-говнет" в информационных технологиях.

Смешной, нелепый, глупый старикашка... Его даже, наверное, было бы слегка жалко, если бы не знать, сколько народу этот упырь убил и еще убьет. Сколько разрушений и горя он принес. Как долго еще будут сказываться последствия его художеств. И какие фатальные раны оставят они в народном сознании.

Но вся эта рефлексия будет потом. Потом мы напишем романы и диссертации на эту тему. Она, эта тема, еще ждет своего Льва Толстого. Но сейчас его надо просто победить. Потому что это вопрос жизни и смерти. Вместе с ним нам на одной Земле не ужиться.

И мы выживем, а он – сдохнет. И ни в какой рай он не попадет. И прежде всего потому, что ни в какой рай он не верит. "Путин – черт!" – сказала одна девочка в Дагестане. А черти водятся не в раю. Их место – в аду. Туда нам и надо сбросить Путина. В Преисподнюю. Там уже много его кумиров обитает. Ему там будет с кем поговорить.

А нам надо жить дальше. Наше дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России