Хаос во власти и цугцванг Зеленского: что стоит за увольнениями министров

Верховная Рада уволила пятерых министров Кабмина / Reuters

Верховная Рада уволила пятерых министров. Зеленскому нужно было кого-то уволить для того, чтобы показать, что всегда есть виноватые. Из всех министров по делу был уволен министр обороны Таран, который провалил оборонный заказ, а в условиях борьбы с Россией - это преступление против государства.

Вокруг Урусского и его министерства было много вопросов западного лобби, которому вообще не нравится, что Украина собирается развивать свою промышленность.

В министерстве оккупированных территорий в увольнении Резникова виновата ротация, ведь его, как известно, переводят в Минобороны, а госпожа Верещук уже давно хотела уйти на министерский пост (и, скорее всего, теперь его получит).

в свою очередь, увольнение министра экологии, по большей части, связано с тем, что Минэкологии само по себе "жирное", так как выдача разрешение на добычу ископаемых и разработку недр всегда была прибыльной темой.

Из плохого в этих отставках - то, что ни один министр не провел отчет перед парламентом, из-за чего не ясно, что именно ими было сделано. То есть Слуги народа, уволив их, не подвели черту - были ли они довольны их работой или нет.

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Другие министры прогнозируемо остались. Например, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов демонстрирует то, чего от него хочет президент - работать с регионами и "не отсвечивать". То же самое касается и министра юстиции Малюськи.

Читайте такжеКандидаты на вылет: что стоит за отставкой ряда министровОднако скоро все может изменится, ведь если в Украине начнутся веерные отключения, то менять придется весь Кабинет министров. И вот тогда назначение новых министров будет выглядеть смешно.

В любом случае, эти увольнения четко показывают присутствие хаоса во власти, а это - признак явного ее кризиса. И это плохо для Зеленского, ведь чем больше хаоса во власти, тем больше вопросов будет возникать к самому президенту. Тем более, что согласно социологии, многие уже требуют досрочных выборов президента и парламента.

Ввиду этого, власть и дальше будет пытаться погасить негатив и наиболее приемлемая для этого кандидатура - премьер-министр. Потому его также могут попытаться уволить, вопрос лишь в том, может ли это изменить ситуацию. Ведь Шмыгаль работает в режиме "преданной собачки", а в случае его увольнения назначать такого же Шмыгаля будет означать то, что он не сможет улучшить ситуацию, а более сильный премьер рискует стать конкурентом Зеленскому.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда