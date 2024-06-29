Грядут тёмные времена: Израилю, Украине и Европе нужно учиться справляться самим

По-настоящему темные времена наступают для тех, кто зависит от лидерства США.

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Трамп и Байден во время дебатов / скриншот

Гнетущее впечатление от первых предвыборных дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Байден выглядел растерянным, мямлил, путался, не всегда заканчивал начатую фразу. От мысли о том, что этот пожилой и нездоровый человек – лидер свободного мира, и на его срок выпали две знаковые войны, в Европе и на Ближнем Востоке, – страшно. Еще страшнее от того, что его лидерство может продлиться еще четыре года.

Даже демократы в США начинают понимать, что этого нельзя допустить, и рассматривают возможность заменить Байдена на другого кандидата. Но на кого? Это ли не признак глубочайшего кризиса американской политики и общества?

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Но от того, что на фоне слабого Байдена укрепляется Трамп – не легче. Байден удерживает некоторые виды американского вооружения от отправки в Израиль – Трамп и вовсе обещал выдавать военную помощь в виде кредитов. Байден недолюбливает Нетаниягу (а кто его сейчас любит?), Трамп же его откровенно ненавидит после того, как он признал победу его конкурента на прошлых выборах. А уж мантра Трампа о том, что в его каденцию никакого 7 октября бы не случилось – самодовольное бахвальство, не основанное ни на чем.

Не говоря уж о том, что Трамп готов продать Украину Путину при первой возможности.

По-настоящему темные времена наступают для тех, кто зависит от лидерства США. Израилю, Украине и Европе нужно учиться справляться самим. Процесс небыстрый, но необходимый.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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