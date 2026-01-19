Гренладния - отмычка к распаду НАТО

Главная цель Трампа и Путина — это кризис и распад НАТО, ибо НАТО цементирует Европу, а не ЕС.

На самом деле вся шумиха Трампа вокруг Гренландии имеет далеко идущую цель. Ему важно избавиться от НАТО и открыть Путину путь в Европу. Европа уже год испытывает двойное давление со стороны США и России. Цель совместной стратегической инициативы Трампа и Путина — это не Украина, а НАТО.

Вспомните ультиматум Рябкова в конце 2021 года. Для этого США и Россия одновременно ведут гибридную войну разными средствами против Европы. США нащупали слабое место Европы — это тарифы, Гренландия и Украина. Захват Гренландии, по плану Трампа, с одной стороны, закрывает Китаю перспективы в Северном морском пути – движение китайских танкеров 20 дней вместо 38. С другой стороны, требование уступить США Гренландию должно перессорить страны Европы в отношение целей и задач НАТО. Тогда ЕС будет не до концентрации помощи Украине.

Главная цель Трампа и Путина — это кризис и распад НАТО, ибо НАТО цементирует Европу, а не ЕС. Для Путина кризис и ослабление НАТО - это путь в Европу.

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

