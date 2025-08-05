Гранты на ИИ, а где украинский 'Стингер'?

Нам бы что-то попроще - взрывчатку, мины, патроны, снаряды, и хороших командиров. Можно с искусственным интеллектом

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Колаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/UOP_Official

Прочитал (это не секрет), что Минобороны запускает грантовую программу поддержки оборонных решений на основе искусственного интеллекта. Презентация хорошая, деньги небольшие, и получить их, пробившись через все бюрократические преграды, чрезвычайно трудно. Но не это главное.

Вижу, что вирус искусственного интеллекта поразил уже и министерство обороны. Ну а почему нет? - Модно, молодежно, в ногу со временем. И звучит как приговор высоким руководителям и средним исполнителям, которые совершенно не разбираются в технике, технологиях и самом искусственном интеллекте.

Лучше бы деньги выделили на разработку отечественного аналога "Панциря", который нам позарез нужен (и мы можем его сделать), и в котором нет никакого искусственного интеллекта.

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Давайте делать что-то попроще, а? Ну, скажем, сделаем, наконец, украинский "Стингер" - ведь он проще искусственного интеллекта, украинский вертолет, украинский легкий боевой самолет? Хотя бы мины 120 мм, чтобы влезали в ствол миномета, и там не взрывались. А то заладили "искусственный интеллект", "искусственный интеллект"...

Нам бы что-то попроще - взрывчатку, мины, патроны, снаряды, и хороших командиров. Можно с искусственным интеллектом.

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О персоне: Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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