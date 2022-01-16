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Игра мускулами: чем завершатся ультиматумы России в Европу и США

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

16 января 2022, 07:45

Россия поняла, что демонстрация военной силы - это эффективный инструмент получения уступок. И она их получит, но не во всем.

Переговоры по вопросам безопасности в Женеве
После неудачных переговоров в рамках США-Россия-НАТО-ОБСЕ, Россия снова поднимает ставки / Reuters

Россия начала формат ультиматумов - она сориентировалась, что нагнетание военной составляющей (проведение учений, увеличение количества войск на границе с Украиной и других регионах) вызывает беспокойство в США и странах-членах Европейского Союза и НАТО. Поэтому и с Россией пошли на переговоры.

Как правило, эффективных переговоров на уровне представителей Госдепа США и МИД РФ до недавнего времени не было - более того, был прекращен прямой диалог между НАТО и Россией. Но после того, как началась активная деятельность России на территории границ, начались и сигналы со стороны США, НАТО и ЕС по предупреждению сценариев военных операций. Но приоритет - именно в дипломатическом диалоге через военные структуры стран.

Россия поняла, что демонстрация военной силы - это эффективный инструмент получения уступок. Именно после этого Россия выставила пакет "гарантий безопасности", где требовала невступления Украины в НАТО, ограничение суверенитета ряда стран, неразмещение военного контингента Альянса не только в Украине и Грузии, но и на территории Восточной Европы.

Но ультиматум России в Европе не могли воспринять, потому что это явно обесценивало суверенитет стран НАТО, поэтому со стороны США - мы видели, как Конгресс и Сенат США поднимали вопрос о сверхкритических санкциях, оказании помощи Украине летальным оружием, размещении дополнительных военных контингентов в Европе на случай начала Россией военной операции. То есть уже и США, и европейцы начнут свои демарши в отношении России в расчете на то, что она ставит перед угрозой безопасность не только Украины, но и ЕС.

Но это игра мускулами, причем как со стороны РФ, так и от НАТО и США.

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Понятно, что Россия снова поднимает ставки, даже после неудачных переговоров в рамках США-Россия-НАТО-ОБСЕ. Об этом свидетельствует начало военных учений после отказа США от принятия пакета российских предложений, демонстрируя этим, что намерения реальны.

Нагнетание ситуации есть, градус высокий, но широкомасштабных операций от России ждать не стоит. Возможны разве что спецоперации в отдельных регионах (например, на Донбассе). Потому что, во-первых, Россия пока не готова к таким сценариям, а во-вторых, в случае наступления на Украину это будет глобальная война, которая приведет не только к огромным потерям России, но и серьезным катаклизмам других стран мира и человечества в целом, потому что тогда могут быть задействованы ядерные потенциалы.

Читайте такжеОтказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Западу "прищемить хвоста" ПутинуРоссия это, конечно, учитывает и Путин далеко не самоубийца, чтобы идти на такие масштабные спецоперации и спровоцировать этим не только точечные санкции и беспокойство, но и реальные эффективные экономические действия против России. То есть это приведет к ограничению почти всех основных ресурсов России и фактически ее падению как государства.

Поэтому в этой ситуации договоренности будут продолжаться и, скорее всего, они будут достигнуты по стратегическим вооружениям, ракетам малой и средней дальности, контролю за ядерным вооружением, системы связи на случай чрезвычайных ситуаций (например, в случае боевых столкновений на определенных направлениях). То есть определенный пакет решений будет принят, но это явно не будут уступки, которых требовала Россия, потому что это будет подрывать авторитет НАТО и ее стран-участников.

Однако эти договоренности не уберегут Украину от возможных действий России по разъединению общества. Ведь страна, где общество консолидировано и есть единый народ, готовый противостоять врагу, не по зубам ни одной спецслужбе, даже самой мощной страны. Именно поэтому Россия продолжит бить по больному - межрелигиозных связям, межрегиональным и политическим отношениям внутри Украины. И особенно остро это будет проявляться в социальных вопросах - на фоне того, что общество обеднело, растут тарифы, уменьшаются социальные выплаты, это будет способствовать формированию подоплеки напряжения, которое может в совокупности с другими факторами привести к системным противостояниям и сдвигам. Особенно если будет детонатор - кого-то арестуют или случайно убьют. И именно на это рассчитывают спецслужбы России, которые из ничего, как бы ни старались, создать проблемы не могут.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

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НАТО война на Донбассе Николай Маломуж новости Украины
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