Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусива

Политический аналитик приводит результаты выборов и данные социологических опросов, которые показывают, как за 30 лет изменилось представление украинцев о себе.

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"Если бы не Путин, возможно, она продолжалась бы ещё десятилетие", - Андрусив о борьбе за единую нацию / Коллаж: Главред

Пока война длится пятый год, а общество всё острее обсуждает условия возможного мира, на первый план выходит вопрос зрелости украинской нации. Аналитик и кандидат политических наук Виктор Андрусив прослеживает этот путь на основе результатов президентских выборов 1991–1999 годов и многолетних исследований идентичности Центра Разумкова. Главный тезис: без общего национального интереса у государства не было шансов на реформы. Публикуем колонку автора на языке оригинала.

После распада Советского Союза многие страны социалистического лагеря сразу перешли к стремительным реформам. Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии начали жесткие преобразования своего устройства и приступили к построению новой организации. Зато нам - украинцам - пришлось пойти другим, сложным путем: построения единой нации.

Государство не может быть успешным и эффективным без единой нации. Когда нет целостной нации - нет национального интереса, а, соответственно, не возникает государственной идеологии, и элита не занимается достижением этих интересов. Украина оказалась в ситуации, когда достичь единых национальных интересов стало невозможно на десятки лет. Лучшим доказательством этого стали первые президентские выборы. На них Вячеслав Чорновил, представлявший национально сознательных украинцев, набрал всего 23,27 % и победил в трех областях: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Это те же самые три области, которые на референдуме за сохранение Советского Союза проголосовали "против". Зато воплощение коммунистической системы Леонид Кравчук набрал 61,59%.

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Здесь важен момент, что в начале становления независимости не было даже разделения на Восток и Запад, которое появилось позже. Национально сознательные украинцы были в значительном меньшинстве, а соответственно и национальные интересы. Следующие выборы 1994 года можно вообще считать катастрофическими, поскольку из-за отсутствия шансов на успех Чорновил отказался принимать в них участие, и главными конкурентами стали Кравчук, представитель коммунистической номенклатуры, и Кучма - представитель "красных директоров". Тогда же впервые и появилось деление на Восток и Запад, поскольку Кучма победил, набрав 52 %, а Кравчук проиграл, набрав 45 %. Важно, что Кучма прямо выступал за восстановление связей с Россией.

Пожалуй, апогеем того, где находились национальные интересы Украины, стали выборы 1999 года. Первая четверка первого тура этих выборов может считаться настоящей национальной катастрофой: Кучма - 36 %, коммунист Симоненко - 22 %, социалист Мороз - 11 %, социалистка Витренко - 10 %. Фактически, национальные интересы оказались в полном меньшинстве.

Однако о том, какой долгий и сложный путь прошла Украина к становлению единой нации, свидетельствует многолетнее исследование нашей идентичности, проводимое Центром Разумкова. Так, по данным этого исследования, в 2006 году для большинства украинцев россияне были ближе, чем жители Галичины, а для галичан поляки были значительно ближе, чем жители Донбасса. Можно ли было построить какое-то государство в таких условиях? Вряд ли. Поэтому борьба за единую нацию продолжалась. И я вынужден прямо сказать - если бы не Путин, возможно, она продолжалась бы ещё десятилетия.

Уже после 2014 года происходит резкий перелом в отношении друг к другу и к россиянам среди украинцев. Галичане стремительно становятся очень близкими всем остальным регионам, тогда как близость россиян обваливается вдвое. Апогей, конечно, наступил после полномасштабного вторжения, когда близость россиян для украинцев достигла почти нуля.

Самым значимым годом объединения украинской нации можно считать 2023-й. По данным исследования, 70% заявили, что гордятся тем, что являются украинцами, тогда как в 2000-м таких было 22,6%. Еще одним интересным индикатором состояния национальных интересов можно считать вступление в НАТО. Так, в 2000 году его поддерживали 24%, а в 2006-м - … 12%. После российского вторжения на Донбасс доля поддержки выросла до 40% и сохранялась в течение длительного времени вплоть до полномасштабного вторжения. И только в 2023 году поддержка вступления выросла до 74%. В этом вы можете ясно увидеть, что такое национальный интерес. Когда нация единодушна в своём видении - ни одна элита не сможет это игнорировать, и таким образом движение в направлении заданного интереса неизбежно.

Однако, на мой взгляд, лучшим доказательством того, что мы стали единой и сильной нацией, является отношение к войне. Несмотря на то, что война длится уже пятый год, мы страдаем от колоссальных потерь в экономике и на фронте, несем это ужасное бремя войны - 61% украинцев заявили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это впечатляющее доказательство того, какой долгий путь мы прошли от единства с Россией до готовности терпеть войну ради независимости.

Следующий шаг - настоящая украинская элита.

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О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время - боец ВСУ, пишет Википедия.

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