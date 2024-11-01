Готовиться к худшему: перспективы массированного обстрела

Хотим мы или нет следует быть готовым к худшему. Но в большой степени выстоять зиму и удержать фронт равняется приближению конца войны.

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РФ может готовить массированный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Уже больше двух месяцев путин не бил массово ракетами. И понятно, что этот момент обязательно наступит. Сомневаюсь, что существуют какие-то точные даты даже в рф, но есть определенная логика как это может произойти.

Я остаюсь при своем мнении, что Путин хочет переговоров, но с позиции силы. И эти переговоры так или иначе зависят от результатов выборов в США. Он точно не питает иллюзий относительно Трампа, потому что уже раз праздновал его победу, но так ничего и не получил.

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Тем не менее, Путин знает предпосылки, которые влияют на американцев. Один из них это ядерное оружие. Именно поэтому на этой неделе он проводит ядерные учения. За неделю до американских выборов. Соупадение?

Второе - это энергетический кризис в Украине. Вынесение нашей энергетики снова ставит всех перед необходимостью идти на переговоры с ним, поскольку в очередной раз разрушает перспективы нашей победы и смысл нашей поддержки.

Поскольку первым он уже походил, то скоро видимо и второй ход. Есть две больные логики когда он может это сделать: во время или сразу после американских выборов, чтобы усилить позиции по необходимости прекращения войны. Или с первыми серьезными похолоданиями, чтобы сразу парализовать систему отопления.

Хотим мы или нет следует быть готовым к худшему. Но в большой степени выстоять зиму и удержать фронт равняется приближению конца войны.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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