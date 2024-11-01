Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Готовиться к худшему: перспективы массированного обстрела

Виктор Андрусив
1 ноября 2024, 19:21
145
Хотим мы или нет следует быть готовым к худшему. Но в большой степени выстоять зиму и удержать фронт равняется приближению конца войны.
Готовиться к худшему: перспективы массированного обстрела
РФ может готовить массированный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Уже больше двух месяцев путин не бил массово ракетами. И понятно, что этот момент обязательно наступит. Сомневаюсь, что существуют какие-то точные даты даже в рф, но есть определенная логика как это может произойти.

Я остаюсь при своем мнении, что Путин хочет переговоров, но с позиции силы. И эти переговоры так или иначе зависят от результатов выборов в США. Он точно не питает иллюзий относительно Трампа, потому что уже раз праздновал его победу, но так ничего и не получил.

видео дня

Тем не менее, Путин знает предпосылки, которые влияют на американцев. Один из них это ядерное оружие. Именно поэтому на этой неделе он проводит ядерные учения. За неделю до американских выборов. Соупадение?

Второе - это энергетический кризис в Украине. Вынесение нашей энергетики снова ставит всех перед необходимостью идти на переговоры с ним, поскольку в очередной раз разрушает перспективы нашей победы и смысл нашей поддержки.

Поскольку первым он уже походил, то скоро видимо и второй ход. Есть две больные логики когда он может это сделать: во время или сразу после американских выборов, чтобы усилить позиции по необходимости прекращения войны. Или с первыми серьезными похолоданиями, чтобы сразу парализовать систему отопления.

Хотим мы или нет следует быть готовым к худшему. Но в большой степени выстоять зиму и удержать фронт равняется приближению конца войны.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракетный удар
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США предоставят Украине вооружение на 425 млн: что вошло в новый пакет помощи

США предоставят Украине вооружение на 425 млн: что вошло в новый пакет помощи

20:15Мир
Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейским

Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейским

20:12Украина
Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

19:57Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

Мир на грани 3 Мировой: ИИ назвал страну, которая первая применит ядерное оружие

Когда украинцам ждать отключений света: эксперт поделился прогнозом

Когда украинцам ждать отключений света: эксперт поделился прогнозом

Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

Последние новости

20:15

США предоставят Украине вооружение на 425 млн: что вошло в новый пакет помощи

20:12

Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейским

20:05

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

20:04

Доллар "взлетел": новый курс будет уже с 4 ноября

19:58

В Украине запускают 5G-связь: Федоров анонсировал тестирование в трех городах

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
19:57

Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

19:45

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

19:21

Готовиться к худшему: перспективы массированного обстреламнение

19:02

Украинские десантники озвучили сумасшедшие потери РФ за время Курской операции

Реклама
18:50

Взлюбленный Леси Никитюк раскрыл правду об их отношениях

18:44

РФ оккупировала 150 км² за неделю: разведка Эстонии определила, где враг готовит атаку

18:15

В семье "Да Винчи" очень большое горе: внезапно умер младший брат Коцюбайло

17:49

Войска РФ бросили силы на два направления: ВСУ нанесли удары, детали

17:39

Потери КНДР на войне против Украины превысят российские: прогноз разведки Эстонии

16:56

Все ваши грехи будут прощены: что нужно сделать до заката 2 ноября

16:46

Что больше всего сажает батарею телефона: как спасти свой смартфон

16:46

Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России

16:45

РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове: подробности "прилетов"

16:31

Вернутся ли отключения света на следующей неделе: Укрэнерго сделало заявление

16:25

Что не так на картинке: нужно найти ошибку на рисунке всего за 5 секунд

Реклама
15:56

Захват РФ Торецка и Часова Яра: в ВСУ ответили на фейк оккупантовВидео

15:43

"Правило трех D" сделает сад невероятно красивым: садовод поделился секретом

15:34

Чтоб будет с тарифами на коммуналку в 2025 году: эксперт сделал прогноз

14:48

"Мы прифронтовая страна": Польша ответила на претензию Зеленского насчет МиГ-29Видео

14:46

Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

14:45

"Можем выиграть или проиграть все": чего ждать от Харрис и Трампа – The Guardian

14:40

Как вывести блохи у кота в домашних условиях: убегут навсегда

13:57

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

13:41

Почему на стенках холодильника лед: основные причины и что с этим делать

13:35

Уничтожены тысячи россиян: ВСУ "перемололи" 15 батальонов РФ в Курской областиВидео

13:25

Реформа МСЭК: министр сказал, когда и кто заменит систему

13:07

"Неоязычники": Гундяев набросился на Поклонскую из-за ведьмовского ритуалаФотоВидео

12:59

Будут ли отключения света со следующей недели: что говорят в Центрэнерго

12:45

По запаху, глазам или жабрам: как понять, что рыба испортилась

12:37

"Из-за финансовых махинаций": Ани Лорак не дают гражданство в РФ - детали

12:27

Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" стоимость одного овоща

12:09

"Там совсем плохие дела": военный назвал 2 самых сложных направления на фронте

12:02

Максим Галкин довел россиян до истерики - что произошло

11:56

Гороскоп на завтра 2 ноября: Девам - большой успех, Стрельцам - неудача

11:49

Что будет если не мыть голову: неожиданные последствия для волос

Реклама
11:48

Мощный удар ВСУ: россияне получили "по зубам" на востоке и потеряли массу техникиВидео

11:41

Ситуация тяжелая: майор ВСУ назвал прогноз в случае потери Покровска

11:14

Нововведения для водителей: что означает дорожный знак "P+D" на синем фоне

11:05

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

10:59

Китайский гороскоп на завтра 2 ноября: Змеям - несчастный случай, Свиньям - стресс

10:42

Разгром спецназа ГРУ: ВСУ "покрошили" элитные подразделения РФ – западные СМИВидео

10:38

Удар Запада по войскам КНДР в Украине: в США призвали сделать решительный шаг

10:28

Большинство даже не догадывается: зачем на памперсах сзади липучка

10:27

Громкая ночь в РФ: БпЛА упал на нефтебазу в Ставропольском крае - что известноВидео

10:22

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять