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Готов ли Путин пойти до конца

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

4 декабря 2021, 18:30

Смысл наращивания войск Путиным - запугать Запад большой войной и заставить его признать отсутствие украинской суверенности.

Путин
Путин не раз совершал безумные вещи / Reuters

Западная пресса продолжает писать о данных западных разведок о наращивании Путиным войск на границе с Украиной. Речь идет о сотнях тысяч потенциальных убийц и эшелонах техники.

При этом любители Путина в Украине постоянно пишут о внешнем управлении и потери суверенитета.

И это прекрасно.

Потому что смысл наращивания войск Путиным - запугать Запад большой войной и заставить Запад признать отсутствие украинской суверенности. Путин хочет, чтобы Запад был не против того, чтобы он управлял Украиной. Он хочет, чтобы Запад признал нас, Украину, зоной интересов Путина. И Путин этого не скрывает. Он прямо это говорит. А его ручной Сурков пишет статьи, где прямо пишет, что Россия будет сеять хаос повсюду, пока им не выделят зону, где не будут мешать сеять этот хаос. И Россия хочет, чтобы такой зоной была Украина. Очень благодарны мы в Украине за такую перспективу.

И все, что делает Запад, - это говорит Путину, что так в приличном обществе не делают. Что Украина сама должна решать, кто она и с кем она. Запад говорит Путину, что сейчас 21 век.

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И это заставляет Путина повышать ставки и продолжать стягивать войска. Чтобы добиться от Байдена признание права Путина управлять Украиной.

Таким образом единственный, кто претендует на украинский суверенитет - это Путин. А друзья Путина постоянно рассказывают в Украине о том, что Запад претендует на наш суверенитет. Рассказывают это, призывая к дефолту (подарок для Путина - бедная Украина). Рассказывают это, тормозя реформы, и тоже делают подарок Путину, ведь он боится успешного примера рядом.

И парадокс в том, что люди на такое ведутся. Множество людей верят во внешнее управление, слушая Путина и его посипак, которые при этом требуют от Запада права управлять Украиной. Внешне. Хотя для них любое управление Украиной не из Кремля - есть внешнее управление.

И многие украинцы верят в эти сказки даже под угрозой того, что крылатые ракеты полетят в их дома.

Читайте такжеПутин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за Холодную войнуМы не знаем, готов ли Путин пойти до конца. Это безумие. Но это Путин, который уже не раз совершал вещи, безумные с точки зрения нормального человека. Но не Путин нам важен. А украинцы, которые даже под угрозой вторжения продолжают верить в сказки, которые распространяет агрессор. Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении, украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.

Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении. И ради этой мечты он готов заставить Запад поверить, что он готов убивать украинцев. Он готов заставить поверить всех, что украинцы - это его собственность, и он убьет столько украинцев, сколько надо, чтобы ему не мешали украинцами управлять.

Вот это парадокс. В который тяжело поверить. Вернее, поверить можно. Даже понять причину, достаточно посмотреть на список любимых мелодий украинцев в 2021 году, где сплошной русский мир. Но принять это не получается.

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Владимир Путин вторжение России российское вторжение Сергей Фурса
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