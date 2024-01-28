УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Готов ли Евросоюз к войне с Россией?

Богдан Яременко
28 января 2024, 17:49
В Евросоюзе есть страны, которые не так остро ощущают угрозу со стороны России или считают эту угрозу не такой уж и экзистенциальной.
Владимир Путин, Богдан Яременко
Богдан Яременко о вероятности войны РФ со странами ЕС / коллаж: Главред, скрин, фото: УНИАН

В ЕС есть страны, которые, как и Украина, очень остро чувствуют угрозу со стороны России, хотя еще не ведут горячей войны с ней. Прежде всего это страны, у которые исторически были проблемы с Россией и которые географически приближены к ней: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Швеция. В этих странах доктринально пересмотрена внешняя политика и оборона, вплоть до решения вступать в НАТО, хотя государства десятилетиями этого избегали и считали, что будет безопаснее не привязываться к оборонным альянсам. То есть происходят изменения в связи с осознанием российской угрозы.

Вместе с тем, в Евросоюзе есть страны, которые не так остро ощущают угрозу со стороны России или считают эту угрозу не такой уж и экзистенциальной, такой, которой невозможно избежать. Как правило, чем дальше от России, тем больше распространены такие представления, там убеждены, что есть более насущные вопросы, например, миграция. Кто-то, например, венгерское руководство, вообще пытается "каштаны из огня таскать", то есть зарабатывать на этом кризисе, использовать его в свою пользу, играя с энергоносителями. Наверное, они не видят угрозы, если играют с Россией в такие игры.

видео дня

Евросоюз – это сложная организация. Тем он и привлекателен для нас, что это не Советский Союз, где компартия решала все, и не имело значения, из какой ты этнической республики, каково твое происхождение – ничто не имело значения, все равно нужно было выполнять решения ЦК КПСС. В Брюсселе нет ЦК КПСС, а ЕС – это организация, где решения принимаются консенсусом. С одной стороны, в этом и слабость этой организации, потому что, когда речь идет о 30 странах с очень разными возможностями в сфере безопасности и представлениями о безопасности, консенсус, как правило, приводит к тому, что решения выхолощены и не отражают крайних позиций, это некая срединная линия.

Итак, Евросоюз осознает угрозу. Европейская бюрократия видит войну в Украине и ведет переговоры с Киевом о членстве в ЕС. Эта война на пороге, уже почти в Евросоюзе. Но это не значит, что ЕС готовится к войне. Евросоюз пока что очень слаб в плане институциональных возможностей ведения общей внешней политики и общей обороны – такие возможности только развиваются. Есть ряд стран, прежде всего Франция и Германия, которые пытаются играть роль локомотива, толкая в эту сторону европейскую политику, развивая европейские оборонные и внешнеполитические способности.

Поэтому Европейский Союз пока ни к какой войне не готовится. А вот страны-члены ЕС готовятся очень по-разному. Часть из них тратит на это огромные ресурсы и прилагает много усилий. Несмотря на все осложнения тактического характера, которые есть у нас с Польшей, сегодня она тратит больше всех в ЕС на собственную оборону, готовясь очень активно к возможной войне с Россией. Конечно, я могу ошибаться, но мои впечатления и от посещения Польши в последнее время, и от того, что я читаю, таковы: эта страна реально готовится воевать, ее война не застанет врасплох. Насколько Польша готова – это другой вопрос. Очевидно, это можно проверить только в бою, как мы убедились на собственном горьком опыте. Но, тем не менее, Польша готовится.

Ведутся военные приготовления и в странах Балтии. Это очевидно, потому что более состоятельные в военном плане страны, например, Канада, Германия, Великобритания и так далее, размещают свои военные контингенты на территории стран Балтии, демонстрируя этим России, что происходит серьезное военное приготовление. Они показывают, что любое нападение на эти страны будет означать нападение на них, а их вооруженные силы уже там, готовы дать отпор российской вооруженной агрессии. Это очень серьезная и весомая заявка, существенное предостережение для Российской Федерации.

Каждая страна ЕС пока по-разному осознает российскую угрозу и необходимость реагирования. И каждая страна ЕС обладает разными возможностями. Евросоюз состоит в том числе из стран, которые являются самодостаточными в плане обороны. Например, Франция, у которой есть ядерное оружие и большие военные мощности, но она пока не нарастила военные мускулы, как Германия. Так же и Италия – у нее огромные традиции и возможности в оборонной сфере, исторически это одна из наиболее развитых в сфере обороны страна. Вместе с тем, есть меньшие государства, которые к совместной обороне могут приложить очень ограниченные возможности: кто-то авиатранспорт, кто-то наземную логистику, кто-то подразделения поддержки, потому что они не имеют больших вооруженных сил. Такие страны ужасает сама мысль о возможности в определенный момент увидеть, что ты ведешь войну с Россией, потому что их потенциал абсолютно несопоставим с потенциалом Российской Федерации.

Потому, с этой точки зрения, у стран Евросоюза разные подходы. Тем не менее этот поезд тронулся, он движется в сторону приготовления. Но пока что там нет таких решений, которые бы свидетельствовали о том, что ЕС как организация готовится к войне с Россией.

Богдан Яременко, специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин Богдан Яременко
Реклама

Главное за день

Снаряд влетел прямо в комнату: россияне убили последнего жителя села на Сумщине

Снаряд влетел прямо в комнату: россияне убили последнего жителя села на Сумщине

18:50 Украина
Уничтожал врага в окружении 46 дней: военный сам ампутировал палец, чтобы выжить

Уничтожал врага в окружении 46 дней: военный сам ампутировал палец, чтобы выжить

17:46 Украина
Армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов: в ВСУ раскрыли план РФ

Армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов: в ВСУ раскрыли план РФ

17:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:59

Любители мандарин будут в восторге: Клопотенко показал необычный рецепт Тирамису

18:50

Снаряд влетел прямо в комнату: россияне убили последнего жителя села на Сумщине

18:28

Виталий Портников. Новая американская стратегия для УкраиныВидеоблоги

18:00

Без ножа и овощечистки: как легко очистить морковь

17:56

В Крым свозят оккупантов: партизаны показали, что происходит в Джанкое

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоВ 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – Яременко
17:49

Готов ли Евросоюз к войне с Россией?мнение

17:46

В сети вспыхнул скандал вокруг "ХЗВ" с участием Верещук: звезды смеются

17:46

Уничтожал врага в окружении 46 дней: военный сам ампутировал палец, чтобы выжить

17:32

"Война забрала у меня семью": звезда "Крепостной" уволился из ВСУ

Реклама
17:32

Армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов: в ВСУ раскрыли план РФ

16:51

Армия РФ атакует 50 раз за сутки: военные раскрыли ситуацию на фронте для CNN

16:36

Лучшие, чем в булочной: этот рецепт синабонов от Эктора сведет гостей с ума

16:28

"Не готовы платить за всех": в Германии сделали важное заявление о помощи Украине

16:14

Ворвутся серьезные проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 29 января

16:08

Результат приятно удивит: зачем нужен коллаген человекуВидео

15:51

Россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех на этом направлении - DeepState

15:38

Удар ВСУ по полигону инструкторов FPV россиян: появился снимок с последствиями

15:35

"Каждый день будет тяжелее предыдущего": военный дал прогноз на 2024 год

15:13

Малоизвестный трюк покажет, если кто-то тайно заходит в ваш аккаунт на Facebook

14:30

Кума Константина Меладзе впервые высказалась про него во время войны

Реклама
14:22

"Так больше не могу": в РФ застрелился инженер, ракета которого убила его бабушку

14:20

В 2024-м РФ снова попытается пойти на Киев, Лукашенко может присоединиться - прогноз Кротевича

14:18

Ударит мороз -13, будет снег и сильный ветер: синоптик сказал, когда ухудшится погода

14:09

Будут белее белого: 2 проверенных способа отстирать шнурки

14:04

Гороскоп Таро с 29 января по 4 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

13:21

В России массово горят военкоматы: в Британской разведке объяснили, что происходит

12:56

Церковный праздник 29 января: идти в гости сегодня - не лучшая идея

12:53

Вызывает очень много вопросов: экс-командир роты легендарной 47 ОМБр о контрнаступлении

12:33

"Мы все совершаем ошибки": Потап публично извинился перед Настей Каменских

11:31

Китайский гороскоп на 29 января: Коза - ждите конфликт, Кабан - говорите правду

11:31

Оккупанты изменили технику под Бахмутом: промерзание почвы идет на пользу врагу

11:27

"Эта болячка их погубит": нардеп назвал слабые места РФ, которые приведут ее к провалуВидео

11:24

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года

10:39

В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

10:33

Этот рецепт старинных украинских блинчиков с яблоками и маком удивит всю семью

10:17

Гороскоп на неделю с 29 по 4 февраля: Раки - побалуйте себя, Девы - уделите время родным

10:15

"Украина могла бы победить в войне быстрее": в ВМС назвали главное условие

09:16

Гороскоп на завтра 29 января 2024: Девам - проблемы с кожей, Водолеям вернут долги

09:11

ВСУ предупредили о высокой ракетной угрозе с моря: детали

Реклама
08:31

РФ запустила по Украине 5 ракет и 8 Шахедов: сбить удалось не все, есть попадания

07:40

Греция передаст Украине "устаревшие" системы вооружения – СМИ

06:55

Лишь единицы найдут краба среди роз за 8 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:41

C русскими можно не только воевать, но и побеждать ихмнение

04:38

Как избавиться от трения дверей и царапин на полу: 5 действенных решений

03:42

Это может "убить" ваши вазоны зимой: эксперт указал на популярную ошибку

02:30

Как красиво подписать фото в Инстаграм: гениальная идея ошарашит опытного блогера

01:52

Дипломат объяснил, почему Запад не ликвидирует Путина на фоне риска войны с РФ

27 января, суббота
23:55

"Война - это бизнес": немецкий политик "взорвалась" циничными заявлениями

22:29

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять