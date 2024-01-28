Готов ли Евросоюз к войне с Россией?

В Евросоюзе есть страны, которые не так остро ощущают угрозу со стороны России или считают эту угрозу не такой уж и экзистенциальной.

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Богдан Яременко о вероятности войны РФ со странами ЕС / коллаж: Главред, скрин, фото: УНИАН

В ЕС есть страны, которые, как и Украина, очень остро чувствуют угрозу со стороны России, хотя еще не ведут горячей войны с ней. Прежде всего это страны, у которые исторически были проблемы с Россией и которые географически приближены к ней: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Швеция. В этих странах доктринально пересмотрена внешняя политика и оборона, вплоть до решения вступать в НАТО, хотя государства десятилетиями этого избегали и считали, что будет безопаснее не привязываться к оборонным альянсам. То есть происходят изменения в связи с осознанием российской угрозы.

Вместе с тем, в Евросоюзе есть страны, которые не так остро ощущают угрозу со стороны России или считают эту угрозу не такой уж и экзистенциальной, такой, которой невозможно избежать. Как правило, чем дальше от России, тем больше распространены такие представления, там убеждены, что есть более насущные вопросы, например, миграция. Кто-то, например, венгерское руководство, вообще пытается "каштаны из огня таскать", то есть зарабатывать на этом кризисе, использовать его в свою пользу, играя с энергоносителями. Наверное, они не видят угрозы, если играют с Россией в такие игры.

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Евросоюз – это сложная организация. Тем он и привлекателен для нас, что это не Советский Союз, где компартия решала все, и не имело значения, из какой ты этнической республики, каково твое происхождение – ничто не имело значения, все равно нужно было выполнять решения ЦК КПСС. В Брюсселе нет ЦК КПСС, а ЕС – это организация, где решения принимаются консенсусом. С одной стороны, в этом и слабость этой организации, потому что, когда речь идет о 30 странах с очень разными возможностями в сфере безопасности и представлениями о безопасности, консенсус, как правило, приводит к тому, что решения выхолощены и не отражают крайних позиций, это некая срединная линия.

Итак, Евросоюз осознает угрозу. Европейская бюрократия видит войну в Украине и ведет переговоры с Киевом о членстве в ЕС. Эта война на пороге, уже почти в Евросоюзе. Но это не значит, что ЕС готовится к войне. Евросоюз пока что очень слаб в плане институциональных возможностей ведения общей внешней политики и общей обороны – такие возможности только развиваются. Есть ряд стран, прежде всего Франция и Германия, которые пытаются играть роль локомотива, толкая в эту сторону европейскую политику, развивая европейские оборонные и внешнеполитические способности.

Поэтому Европейский Союз пока ни к какой войне не готовится. А вот страны-члены ЕС готовятся очень по-разному. Часть из них тратит на это огромные ресурсы и прилагает много усилий. Несмотря на все осложнения тактического характера, которые есть у нас с Польшей, сегодня она тратит больше всех в ЕС на собственную оборону, готовясь очень активно к возможной войне с Россией. Конечно, я могу ошибаться, но мои впечатления и от посещения Польши в последнее время, и от того, что я читаю, таковы: эта страна реально готовится воевать, ее война не застанет врасплох. Насколько Польша готова – это другой вопрос. Очевидно, это можно проверить только в бою, как мы убедились на собственном горьком опыте. Но, тем не менее, Польша готовится.

Ведутся военные приготовления и в странах Балтии. Это очевидно, потому что более состоятельные в военном плане страны, например, Канада, Германия, Великобритания и так далее, размещают свои военные контингенты на территории стран Балтии, демонстрируя этим России, что происходит серьезное военное приготовление. Они показывают, что любое нападение на эти страны будет означать нападение на них, а их вооруженные силы уже там, готовы дать отпор российской вооруженной агрессии. Это очень серьезная и весомая заявка, существенное предостережение для Российской Федерации.

Каждая страна ЕС пока по-разному осознает российскую угрозу и необходимость реагирования. И каждая страна ЕС обладает разными возможностями. Евросоюз состоит в том числе из стран, которые являются самодостаточными в плане обороны. Например, Франция, у которой есть ядерное оружие и большие военные мощности, но она пока не нарастила военные мускулы, как Германия. Так же и Италия – у нее огромные традиции и возможности в оборонной сфере, исторически это одна из наиболее развитых в сфере обороны страна. Вместе с тем, есть меньшие государства, которые к совместной обороне могут приложить очень ограниченные возможности: кто-то авиатранспорт, кто-то наземную логистику, кто-то подразделения поддержки, потому что они не имеют больших вооруженных сил. Такие страны ужасает сама мысль о возможности в определенный момент увидеть, что ты ведешь войну с Россией, потому что их потенциал абсолютно несопоставим с потенциалом Российской Федерации.

Потому, с этой точки зрения, у стран Евросоюза разные подходы. Тем не менее этот поезд тронулся, он движется в сторону приготовления. Но пока что там нет таких решений, которые бы свидетельствовали о том, что ЕС как организация готовится к войне с Россией.

Богдан Яременко, специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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