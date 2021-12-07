Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенко

Беларусь обвинила Украину в нарушении воздушного пространства вертолетом / Reuters

Белорусские пограничники заявили о нарушении воздушной границы с Беларусью украинским вертолетом Ми-8 и передали ноту протеста военному атташе Украины.

Лукашенко постоянно обвиняет Украину в контрабанде или подготовке боевиков у границы. Поэтому конфликт между Беларусью и Украиной уже есть, но пока что этот конфликт медленный и не имеет горячей фазы.

И хотя Беларусь даже вызвала к себе военного атташе Украины, я бы не называл это событие существенным в контексте двусторонних отношений. Ведь все это происходит на фоне заявлений Лукашенко о предстоящем визите в Крым и признании его российским, а также о поддержке Беларусью России в случае "атаки" Украины.

В сравнении с тем, что происходит на границе Беларуси с Польшей и Литвой, где сейчас находится куча мигрантов, это - мелочь. Также, как и по сравнению с общим фоном заявлений о наступлении России на Украину.

Надеюсь, что горячей фазы конфликта между Беларусью и Украиной не будет и в дальнейшем. Конечно, возможны острые дипломатические заявления, но вряд ли они приведут к вооруженному конфликту. Но экономические последствия, безусловно, будут - еще на прошлой неделе Евросоюз, Британия, Канада и США ввели новые санкции. Причем санкции США наиболее ощутимы, поскольку дочернее предприятие дочерней белорусской калийной компании, которая работает в Украине, также попали под санкции, и из-за этого Беларусь не сможет поставлять калийные удобрения в Украину. К тому же может пострадать и сокращать объемы нефтеперерабатывающий комплекс в Беларуси, из-за чего уменьшится поставка нефтепродуктов в Украину.

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Но пока говорить об этом рано, потому что белорусский режим всегда находил возможности для обхода санкций и то же самое может произойти и в следующем году. Но это, скорее всего, существенно не повлияет на украинское направление и двусторонняя торговля будет продолжаться. Но если Лукашенко пойдет дальше и будет прибегать к антиукраинским действиям, а не ограничиваться только заявлениями (например, посетит Крым), то возможны дополнительные санкции со стороны Украины.

Читайте такжеЛукашенко фактически объявил войну УкраинеК слову, ранее Украина традиционно присоединялась к санкциям Евросоюза. Так, например, было с ограничениями полетов Белавиа - Украина также ограничила полеты, чем фактически лишила белорусскую авиакомпанию транзитных потоков и заставила Белавиа лишиться почти половины своего флота.

Сейчас о новых санкциях мы пока что ничего не слышим и не факт, что они будут, за исключением того, если Лукашенко не наступит на какие-то жизненно важные украинские интересы.

Но для Лукашенко сотрудничество с Украиной - это определенная возможность, так называемое окно на юг. Поэтому, несмотря на все его агрессивные заявления, торговля продолжается - есть доступ к портам, есть поставки техники и нефтепродуктов. Все это ему выгодно и он вряд ли будет создавать себе дополнительные проблемы на восточном фронте, если у него уже есть проблемы на западном. Но будут ли реальные экономические последствия - покажет время.

Юрий Свирко, журналист, белорусский политический эксперт, специально для Главреда