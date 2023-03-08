Господь все видит, он не даст победы этим насекомым

Вся эта суета вокруг Пригожина уже порядком надоела. Сухой остаток прост и понятен: украинцы Бахмут сдавать не будут.

Господь все видит, он не даст победы россиянам, считает Альфред Кох / 93-я ОМБр Холодный Яр

Еще несколько дней назад Пригожин был бодр и издевательски вежлив, призывал Зеленского отвести "стариков и детей" и говорил, что Бахмут практически взят "Вагнером". А тут сразу же заблажил: нас окружат с флангов, нам пи…дец, ратуйте, люди добрые, спасайте, идем на дно, буль-буль…

А ведь все только перекрестятся: "Помер Максим - и х…й с ним"! Это ж надо так умудриться себя позиционировать, что буквально всем будет лишь облегчение, если Пригожина, и всю его кодлу - просто укокошат.

"Да пусть хоть и укры его прибьют, что с того? Лишь бы не видеть его противную рожу. И бандитов его - тоже. Они нам своими кувалдами и понятиями всю армию разложили" - думают путинские генералы.

видео дня

"Только дайте нам до него добраться! Мы его на ремни порежем!" - потирают руки сами укры.

"Он стал невыносим. Все время какие-то страсти-мордасти рассказывает. Вечно на кого-то жалуется, что-то просит… А то я без него не знаю, что на самом деле происходит! Мне каждый день Чемезов, Шойгу и Бортников полную картину докладывают! Я в курсе того, как, когда и где мы будем наступать. Сколько дивизий у меня в резерве. Как скоро новые танки поступят в войска…" - рассуждает про себя Путин…

Впрочем, все это не то… Не об этом я хотел написать… Вся эта суета вокруг Пригожина уже порядком надоела. Сухой остаток прост и понятен: украинцы Бахмут сдавать не будут. Решение принято. Наверное, перед тем, как об этом сказать, украинские руководители крепко подумали и все взвесили. И я искренне желаю им успеха.

То, о чем я хотел сегодня написать, все уже видели: расстрел пленного украинского солдата....

...Совершенно безоружный человек, стоящий от российских солдат на безопасном от них расстоянии. Никаких других украинцев рядом с ним нет. Никаких шансов на сколько-нибудь успешное сопротивление или побег. Он не представлял для его убийц никакой опасности. Ни малейшей. Он полностью был в их руках и абсолютно соответствовал описанию пленного, как оно приведено в пресловутой Женевской конвенции.

И тем не менее, они его убили. Дали покурить - и убили. И по всему было видно, что он понимал, что они его вывели на расстрел. И что эта сигарета - последняя в его жизни.

Зачем они его убили? Что, они тем самым приблизили свою победу? Нет. Что это? Какую задачу решал этот расстрел? Никакой. Кроме одной: они получили удовольствие. Другого объяснения я не вижу.

Когда-то лет двадцать назад Евгений Гришковец в моноспектакле "Как я съел собаку" помимо прочего, рассказывал, как он служил на Тихоокеанском флоте на острове Русский. И что там он был последним парией, рядовым матросом, над которым издевались все, кому не лень.

Так вот, в редкие минуты отдыха, он находил удовольствие в том, чтобы пальцами давить каких-то огромных бабочек, которые в обилии водились на этом острове. И он даже нашел объяснение этому феномену: "Это были единственные существа на всем острове, которые были слабее меня".

Так вот как это все выглядит… Ленивый, безвольный, "выучено беспомощный" российский мужичок, которого жена отправила воевать "чтобы только не видеть твою пьяную харю" и чтобы он принес домой хоть какие-то деньги (а сдохнет - и слава богу), которого заставили за собственные деньги купить всю экипировку, которого обобрали и обворовали, уже ближе к фронту избили и тра***ли в жопу чеченцы, которому каждый час его офицер говорит, что если он не пойдет в атаку, то он его расстреляет собственными руками, которому дали лишь старый калаш и полрожка патронов, у которого уже погибла половина тех, с кем он сюда приехал, так вот этот голодный, простывший и покрытый с ног до головы коростой и вшами человек получил власть над бесправным пленным. Который поэтому, разумеется, был слабее его. И пленный был обречен.

Русский мужичок не мог отказать себе в удовольствии. И пленный украинец это понимал. Он понимал, что желание его убить у этого человекообразного червя сильнее жалости (куда там!) или даже простой рассудительности. Пленный понимал, что у него нет шансов. И он не стал просить о пощаде. Он захотел уйти как человек. Его последними словами были "Слава Украине!"

Что можно сказать? Только - "Героям слава". Больше - ничего.

Господь все видит. И все понимает. Сто крат лучше нас. И это он все видел и все понял. Он не даст победы этим насекомым.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник