Госбюджет-2025: где Украине брать средства

Правительству нужно будет срочно искать источники для наполнения возросшего дефицита бюджета.

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В 2025 году правительству придется в пожарном порядке искать средства для покрытия дефицита бюджета/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Государственный бюджет Украины на 2024 год был принят с дефицитом 50%. То есть расходная часть, которая первично закладывалась на уровне 3,2 трлн грн обеспечивалась доходной частью лишь на половину - на 1,6 трлн грн. Остальная расходная часть - это дефицит, который мы в основном покрываем за счет внешней финансовой помощи и кредитов (государственного долга). Сейчас, когда Верховная Рада уже проголосовала за увеличение расходной части бюджета-2025 до 2,75 трлн, то есть почти на 500 млрд грн, это будет означать, что правительству нужно будет срочно искать источники для наполнения этой новой суммы, которая увеличила дефицит бюджета.

Один из расчетов - это повышение налогов, которое, как анонсировано, будет принято задним числом с 1 октября, хотя фактически за него проголосуют в середине или в конце октября. Но это увеличение налогов в текущем году по расчетам правительства даст дополнительно примерно только 55 млрд грн, то есть чуть больше десятой части от тех 500 млрд, которые уже заложены в текущем проекте бюджета в качестве увеличения расходной части.

Следовательно, остальную эту сумму (а это примерно 440-450 млрд грн) правительству нужно будет искать фактически в пожарном порядке, а точнее - просить у наших внешних партнеров. И у правительств десятков стран, и у тех международных финансовых организаций, с которыми Украина сотрудничает, и которые, к счастью, помогают по принципу "столько, сколько надо". Если этот принцип сохранится (а по анонсам заявлений политических лидеров многих стран поддержка Украины остается неуклонной), то можно рассчитывать, что эту сумму Украина оперативно получит из разных источников и таким образом сможет увеличить расход на оборону в текущем году на 500 млрд грн.

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Часть этих средств придется заимствовать. Часть, возможно, будет предоставлена в рамках безвозвратной финансовой помощи именно на цели обороны. Другой вопрос, что потом эти заимствования нам будут либо помогать покрывать, либо частично или полностью списывать, но сейчас главное - оперативно привлечь этот необходимый ресурс, достаточно немаленький. Ведь сейчас оборона - это вопрос выживания самой Украины и безопасности не только Украины, а как минимум всей Европы.

При этом повышение налогов с 1 октября напрямую не повлияет на отдельные товары, потому что базой для налогообложения являются не товары, а доходы физических лиц, предпринимателей, предприятий, финучреждений, банков. То есть прямого влияния на товары нет, но опосредованное влияние будет, поэтому в случае увеличения налогов будет сужение внутреннего рынка потребления из-за того, что тогда мы сможем покупать меньше товаров и услуг. Соответственно, это будет означать уменьшение потребления большинства украинцев и украинских предприятий, что приводит к влиянию на падение ВВП страны. Потому что внутренний потребительский рынок является базой для экономического роста, и если он сужается, то рост в таких условиях быть не может.

Но мы видим, что есть потребность в повышении, потому что война не закончилась ни в середине этого года, и, наверное, до конца этого года тоже не закончится. Интенсивность боевых действий, к сожалению, не уменьшается, (а местами даже увеличивается), и это, соответственно, требует увеличения расходов, это объективный фактор.

Во время войны 5% военного сбора - это не слишком высокая ставка. В свое время я даже был удивлен тем, что военный сбор вводился на такой мизерной ставке в 1,5%. Ведь даже знаменитая традиция киевских князей - десятина, то есть 10%, не является высокой экономической платой за войну. Потому что от того, как наши Вооруженные силы будут иметь возможность обороняться, зависят и результаты фактически ежедневных обстрелов, от которых страдает практически вся территория Украины. А жизнь украинцев однозначно стоит больше, чем 5% наших доходов.

Конечно, альтернатива повышению налогов для повышения доходов бюджета есть. На общегосударственном уровне есть как минимум четыре крупнейшие коррупционные схемы.

Первая - использование офшорных компаний для внешних экспортно-импортных и финансовых операций, что является массовым явлением в Украине. От этого бюджет недополучает ежегодно от 350 до 500 млрд грн.

Вторая схема - это контрабанда на таможне, от которой бюджет недополучает по разным оценкам от 250 до 300 млрд грн ежегодно.

Третья схема - это фиктивное возмещение НДС фирмам, которые на самом деле являются фиктивными, ничего не производят и не экспортируют. Ежегодные потери от этой схемы - 200-250 млрд грн.

И четвертая схема - это налоговые "скрутки", от которых потери бюджета достигают 150-200 млрд грн. Если мы суммируем даже это, то увидим, как ежегодно по текущим ценам бюджет теряет около 1 триллиона гривен, то есть вдвое больше, чем не хватает в этом году.

И если бы правительство и правоохранительные органы серьезно занялись борьбой с коррупцией, то даже тот огромный дефицит бюджета, который имеем, мы могли бы практически полностью покрыть собственными ресурсами. Но правительства всегда идут легким путем - наложить более высокие тарифы на население, более высокие акцизы на топливо и вот сейчас - еще и более высокие налоги на население и в основном на малый бизнес.

Что же касается курса валют, заложенного в проект бюджета на 2024 год, то реальная практика предыдущих лет свидетельствует, что расчетный курс, как правило, не выполняется. То есть реальный курс может быть на 5-10% другим. Причем как более крепким, чем тот, который закладывается в бюджет, так и более слабым.

Учитывая форс-мажорные обстоятельства высшей степени, каковыми является война, прогнозировать курс невозможно. Во-первых, потому, что и курс, и общая экономическая ситуация также в значительной степени зависят от развития военной ситуации на фронте.

Во-вторых, из-за отсутствия базы прогнозирования, а именно курсовой стратегии от регулятора, то есть Национального банка Украины. То, что объявил НБУ как так называемый контролируемый плавающий курс - это понятие философское, а не экономическое, потому что оно ничего не значит.

В этом плане лучшие периоды были тогда, когда в Украине была курсовая стратегия так называемого валютного коридора, где отмечались минимальная и максимальные отметки курса. Как правило, этот коридор был не очень широким, и в рамках этого валютного коридора и бизнес и население могли прогнозировать свою деятельность и свою жизнь. Даже контролируемый плавающий курс - это ни о чем. А поскольку нет курсовой стратегии, гадать можно сколько угодно, именно поэтому и называют цифры в 44, 45 и даже 50 гривен за доллар. Но эти цифры - не более, чем гадание.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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