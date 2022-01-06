"Горячие головы" в Казахстане не станут водить хороводы, как в Украине и Беларуси

Ряд городов Казахстана охватили акции протеста / Reuters

Общая тенденция 2021 века состоит в том, что массовые протесты и бунты, не только на постсоветском пространстве, но и в мире, происходят и главной их причиной является бедность населения и формирование так называемого underclass (англ. низший класс. - Главред).

В Казахстане причин для протестов несколько.

Во-первых, сверхбогатство политических элит и клана Назарбаева. Начиная с 90х годов, в Казахстане были миллионы приезжих. Правительством Назарбаева была объявлена политика репатриации - с Узбекистана, Кыргызстана, Китая приезжали, в основном люди, которые были депортированы и расселены еще при Советском Союзе. Однако приезжих не обеспечивали работой - естественно, клановость власти не позволяет новому поколению молодежи, которое уже сформировалось, получать достойную зарплату. Ведь зарплата людей, которые живут в селах и прибывают на работу в города, варьируется около 300 долларов. А так как отпрыски семей из политической элиты демонстрируют свое богатство в социальных сетях, это подогревает внутриклассовую ненависть к классу богатых у постоянно растущего класса бедных.

Во-вторых, этими протестами движет экономическая, социальная бесперспективность. То же самое мы не так давно видели в Кыргызстане и там власть пала очень быстро. Кроме того, есть внешние источники финансирования в виде беглого олигарха Мухтара Аблязова, и недовольство отдельных кланов, которые ранее были отстранены от ресурсов и также хотят перераспределения доходов и имущества.

Именно поэтому Токаев заявил о финансировании протестов как внутри страны, так и внешними силами, но не Госдепартаментом США, не Кремлем и не Китаем. Ведь у всех этих игроков свои интересы в Казахстане, потому их вполне устраивал прежний статус-кво.

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В-третьих, двойственность власти. Потому что Назарбаев переписал Конституцию Казахстана таким образом, что он был главой Совета национальной безопасности, и имеет крупнейшую фракцию в парламенте. То есть жесткой диктатуры власти Токаева нет - власть была распределена между кланом Назарбаева и Токаева, который два последних года набирал обороты, но еще не укрепил собственную вертикаль, которая крайне важна для стран этого региона.

Ключевое значение в дальнейшем развитии событий играет время (сейчас оно играет не в пользу Токаева) и готовность силовиков исполнять приказы по жесткому разгону и расстрелу.

Читайте такжеСитуация "fifty-fifty": почему Казахстан утопает в протестахКровь уже пролилась и здесь уже не до мирного протеста. А когда разъяренная толпа начинает чувствовать кровь, получает оружие, а количество протестующих исчисляется десятками тысяч и есть активное ядро, готовое идти на штурм и сопротивляться силовикам, шансы на подавление протестов - 50 на 50. В целом ситуация в мире, начиная с "арабской весны" и заканчивая Украиной и Беларусью показывает, что если правоохранительные органы верны властям, а протестанты не столь решительны в действиях и у них нет оружия, то власть побеждает.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, специально для Главреда