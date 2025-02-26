Горький привкус трех лет войны

Не буду вспоминать первые дни полномасштабного вторжения, которые встретил в Киеве, откуда никуда далеко не выезжал, кроме этого года.
Только один характерный эпизод. Как-то ко мне пришла полиция: один парень с автоматом возле моей двери, другой с автоматом - на лестнице ниже, а третий - выше квартиры, чтобы я не сбежал, видимо. На мой вопрос, в чем дело, объяснили, что во всем многоквартирном доме на Большой Васильковской свет горит только у меня, все остальные - разъехались кто куда. Поэтому они решили, может, я наводчик какой, тогда же очень популярна была дурь про круги на крышах, по которым наводятся вражеские ракеты...
Надеюсь, события войны станут сюжетной линией третьего тома моего романа, который я потихоньку пишу.
Но сегодня о другом. Умные российские имперцы (есть там такой гибрид - людоед-интеллектуал) тоже подводят итоги. И они плачут, что россия войну проиграла. Потому что Украина, которая является экзистенциальным отрицанием современной рф, и поэтому ее надо было полностью уничтожить, до сих пор существует.
И еще россии не удалось полноценно встать на путь восстановления советской империи, которую боялись и с которой считались в мире. А уже мирные переговоры начались.
Со своей стороны добавлю, что и Украина войну не выиграла, хотя имела такую потенциальную возможность. Потому что даже кровавая война так и не заставила нас отказаться от привычного образа жизни, в котором отсутствуют цель существования Украины и инструменты ее достижения, где царят несправедливость, нечестность, непрофессионализм, а превыше всего деньги, а не Украина.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред