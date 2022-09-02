Тезис "Горбачев дал свободу" - лукавая / УНИАН

Увидел где-то пол сотни реплик на смерть президента СССР. Честно - не было ни одной, которая бы хоть примерно описала феномен этого мужчины. Три четверти сообщений - это просто черно-белые проекции дня сегодняшнего на историческую фигуру, которая действовала в другом мире с другими ценностями и возможностями. Горбачев - точно не мой герой.

В 1989-1991 годах я уже был по другую сторону баррикады - движение, УГС-СРП, самиздат, студенческое движение и тому подобное. Но нельзя же не видеть, что Горбачев был действительно необычным партаппаратчиком. Он попытался сохранить государство, инициировав реформы, которые в конечном итоге Союз и доконали.

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Ибо не могла закрытая авторитарная система существовать дальше, а выпуск пара привел к выплеску противоречий и проблем, которые накапливались десятилетиями и тогда начался процесс неконтролируемого центром распада.

Тезис "Горбачев дал свободу" - лукавая, потому что он был инициатором изменений, которые привели к персональным свободам и в конечном итоге национальной независимости многих наций. Но это не было его целью! Он был водителем, который сделал крутой вираж, спасая машину и себя, но все равно не вписался в следующий поворот. А авто, которым он управлял, остановилось у самой стены. Удара - то есть "войны всех против всех" как на Балканах - тогда удалось избежать. Хотя Казахстан, Тбилиси, Вильнюс, Баку, Сумгаит, Фергана - это были кровавые раны, ответственность за которые на КПСС, советской армии и КГБ.

Которыми теоретически руководил генсек партии и глава государства, но ведь понятно, что лишь частично. Это тема для более длинного разговора, для которого нет сейчас ни времени, ни возможности.

А если не Горбачев, то кто же дал нам свободу? Те, кто не боялись. Украинцы Лукьяненко, Чорновил, Горыни, Гель, Красивский, Лупинос, Овсиенко, Маринович, литовцы Ландсбергис, Чепайтіс, Озолас, латыши Иварс и Годманис, эстонцы Парек, Лауристин, русские Подрабинек, Новодворская (на фото), грузины Костава и Гамсахурдиа, чеченец Дудаев, белорус Пазьняк и еще много других. А за ними-кооператоры, литераторы и другие художники, молодежь, дети и внуки репрессированных. Вот эти люди и обрели свободу. Несмотря на намерения и планы Горбачева.