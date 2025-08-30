Укр
Голый король в Белом доме

Игорь Эйдман
30 августа 2025, 19:10
Знаете, чем отличается ситуация в великой пьесе Шварца от реального заседания в Белом Доме?
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф

Уиткофф - Трампу:

Я желаю только одного - чтобы Нобелевский комитет наконец взял себя в руки и понял, что вы - самый достойный кандидат на Нобелевскую премию мира за всю историю.

Первый министр - королю:

Ваше Величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!

Король (он очень доволен): Ну-ну! Зачем, зачем!

Первый министр: Нет. Мне себя не перебороть… Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!..

Знаете, чем отличается ситуация в великой пьесе Шварца от реального заседания в Белом Доме? Трамп даже для вида, из приличия не стал делать вид, что возражает. Он только довольно улыбался, когда его вылизывал холуй-подчиненный.

Реальность превзошла самые смелые фантазии художника. Голый король в Белом доме еще неприличнее и откровеннее гол, а его придворные еще изощреннее и наглее в холуйстве, чем их прототипы в пьесе Шварца.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

