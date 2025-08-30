Знаете, чем отличается ситуация в великой пьесе Шварца от реального заседания в Белом Доме?

https://opinions.glavred.info/golyy-korol-v-belom-dome-10693760.html Ссылка скопирована

Стив Уиткофф / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Уиткофф - Трампу:

Я желаю только одного - чтобы Нобелевский комитет наконец взял себя в руки и понял, что вы - самый достойный кандидат на Нобелевскую премию мира за всю историю.

Первый министр - королю:

видео дня

Ваше Величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!

Король (он очень доволен): Ну-ну! Зачем, зачем!

Первый министр: Нет. Мне себя не перебороть… Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!..

Знаете, чем отличается ситуация в великой пьесе Шварца от реального заседания в Белом Доме? Трамп даже для вида, из приличия не стал делать вид, что возражает. Он только довольно улыбался, когда его вылизывал холуй-подчиненный.

Реальность превзошла самые смелые фантазии художника. Голый король в Белом доме еще неприличнее и откровеннее гол, а его придворные еще изощреннее и наглее в холуйстве, чем их прототипы в пьесе Шварца.

Источник

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред