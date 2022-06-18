УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Голуби, ястребы и клоуны Кремля: как Путин загоняет себя в тупик

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

18 июня 2022, 13:29

Кремлевские голуби и ястребы отличаются лишь взглядом на то, когда закончить войну в Украине. Никто из них не остановится сейчас, пока не захвачен Донбасс.

Новый миропорядок по версии Путина пока не нужен ни Китаю, ни Индии
Путин пошел ва-банк, и у его окружения теперь выбора нет – надо идти до конца или ты предатель / Reuters, УНИАН

Переведем выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме на человеческий язык.

На самом деле все очень просто. Путин действительно считает, что это его историческая речь, хотя он ничего нового не сказал.

А главный посыл прозвучавшей речи: Россия должна быть одним из полюсов в многополярном мире. И для этого Путин будет делать все, что сможет.

Единственный новый посыл: он окончательно отрезает пути отступления для своего окружения и для российского бизнеса. Теперь выбора нет – надо идти до конца или ты предатель со всеми соответствующими последствиями.

Чего на самом деле боятся "голуби мира" в Кремле? Они боятся того, что под амбициозные планы Путина не создана международная коалиция. И Путин здесь играет ва-банк.

Новый миропорядок по версии Путина пока не нужен ни Китаю, ни Индии. Китай не готов к войне за Тайвань, а Индия не готова и не собирается быть младшим партнером в треугольнике Россия-Китай-Индия.

Читайте такжеРоссия дотрезвонилась: как Зеленский отхлестал Путина Европой

Отдельно следует остановиться на армии "русских ястребов". Она делится на клоунов (Володин, Медведев и Кадыров) и на игроков (Патрушев и с недавних пор Кириенко). На первых пока можно особо не обращать внимания. Вторые отличаются от "голубей" только одним: у них разные взгляды на то, когда завершить войну.

Но ни одни, ни вторые не остановятся сейчас, потому что не захвачен Донбасс.

Читайте такжеПока Киев принимает лидеров ЕС, Москва пирует за пустым столом: как РФ оказалась в полной изоляции

Поэтому все, что мы слышим о мирные планы, переговоры и тому подобное – это блеф. А что касается эпохальной речи Путина, то он сознательно загоняет себя в ситуацию, из которой он не имеет путей для выхода. И его окружение точно не готово сказать ему "нет".

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт

война в Украине Кремль Владимир Путин Рамзан Кадыров Дмитрий Медведев Вадим Денисенко Николай Патрушев Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:41

ВСУ мощно влупили по позициям врага и уничтожили бронетехнику россиян

13:29

Голуби, ястребы и клоуны Кремля: как Путин загоняет себя в тупикмнение

13:25

РФ ударила ракетами по Кривому Рогу: первые подробности

13:00

Гороскоп на завтра 19 июня 2022: Овнам – серьезная ссора, Девам – неприятности, Рыбам – везениеВидео

12:56

Польша может закрыть небо над западом Украины: при каком условии

Реклама
12:44

НАТО нужно готовиться к применению ядерного оружия - немецкий генералВидео

12:15

"Убрали хлам с неба": бойцы ВСУ сбили из ПЗРК российский самолет на ДонбассеВидео

12:12

Когда заработает ленд-лиз: в СНБО озвучили срокиВидео

11:59

Это будет конец для Лукашенко: армия Беларуси может отказаться наступать на Украину - ЖдановВидео

11:39

Данилов опроверг заявления о 1000 погибших бойцах ВСУ за день: "У них нет доступа к таким данным"Видео

11:22

Меркель не исключила, что может быть посредником в переговорах Украины и РФ

10:58

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о мощных грозах в половине областей

10:32

Гороскоп на сегодня 18 июня 2022: Близнецам – перемены к лучшему, Скорпионам – успех, Водолеям – плохие сныВидео

10:24

Когда ВСУ укрепит позиции на фронте: Арахамия назвал месяц возможного возобновления переговоров с РФВидео

10:22

РФ готовит новую атаку на Северодонецк и Лисичанск, а ВСУ пошли в контрнаступление под Изюмом – ISW

10:05

Россия дотрезвонилась: как Зеленский отхлестал Путина Европоймнение

09:50

Стали известны имена еще 8 бучанских палачей из Пскова: трое из них уже мертвыВидео

09:19

Когда наступит перелом в войне: Жданов спрогнозировал сроки

08:39

ВСУ нацелены прорваться в тыл войск РФ на Славянском направлении – ГенштабВидео

08:34

На Донбассе погиб в ДТП комбат террористов "Пуля"

Реклама
08:01

США передумали продавать Украине мощные ударные дроны MQ-1C Grey Eagle: в чем причина

07:21

Ракетные удары по Кременчугу: РФ ударила по НПЗ и другим объектам инфраструктуры

07:03

Почему Путину пока что не выписывают билет в Гаагу и не ставят к стенкемнение

07:00

День участкового инспектора – четкие поздравления, картинки и открытки к празднику

05:55

Работодатель не выплатил зарплату во время военного положения: должен ли он вернуть деньги

05:22

В НАТО Украина вряд ли вступит: там ждут, пока она "перемелет военную машину РФ" – ЖдановВидео

05:20

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: невероятный рецептВидео

05:16

57-летняя британская актриса Элизабет Херли шокировала фанатов фигурой в бикиниВидео

04:51

Девушка фронтмена Kalush Orchestra показала чувственную фотосессию в лесу

04:22

Питательно и полезно: что лучше всего есть на завтрак

03:43

"С ним может закончиться вся Россия": Гиркин решил "научить жизни" Путина и его банду

03:33

Хорошеет на глазах: как сейчас выглядит покинувшая РФ Алла Пугачева

03:11

Женский гороскоп на неделю 20-26 июня: Весам – счастливое событие, Скорпионам – любовный треугольникВидео

02:40

Врежет невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июльВидео

02:38

Регина Тодоренко родила второго ребенка - что известно

02:10

Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома

01:35

Как Макрон обнимал Зеленского: сеть взорвалась мэмами

01:32

Путин будет воевать до последнего бойца: эксперт Олег Жданов спрогнозировал ход войныВидео

01:25

Верка Сердючка стала звездой анекдота про Макрона, Шольца и Драги

00:59

Полякова призналась, что у нее не хватает денег на образование дочериВидео

Реклама
00:51

Приметы на 18 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:28

Звезда популярного сериала застрелил мать и планировал покушение на Джастина Трюдо

00:13

"Монатик сдулся": певца обвинили в трусости и нежелании защищать родинуВидео

00:10

Арестович назвал сроки, когда оккупанты сами начнут отходить из УкраиныВидео

17 июня, пятница
23:58

"Разрушения катастрофические": ВСУ полностью контролируют ЛисичанскВидео

23:44

"Родина и семья не продаются": Лобода ответила на клевету о получении миллиарда за "критику России"

23:19

Путин хотел сделать из России могущественную страну, а превратил ее в изгоя - ОПУВидео

22:45

Рашисты били по Сумщине с "Градов", минометов и беспилотников

22:31

Напал на Украину, стер города и устроил массовые казни: Подоляк разнес Путина за его новый выпадВидео

22:18

"Прибует вовремя": Шольц высказался о поставках оружия для битвы за ДонбассВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять