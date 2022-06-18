Голуби, ястребы и клоуны Кремля: как Путин загоняет себя в тупик

Путин пошел ва-банк, и у его окружения теперь выбора нет – надо идти до конца или ты предатель / Reuters, УНИАН

Переведем выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме на человеческий язык.

На самом деле все очень просто. Путин действительно считает, что это его историческая речь, хотя он ничего нового не сказал.

А главный посыл прозвучавшей речи: Россия должна быть одним из полюсов в многополярном мире. И для этого Путин будет делать все, что сможет.

Единственный новый посыл: он окончательно отрезает пути отступления для своего окружения и для российского бизнеса. Теперь выбора нет – надо идти до конца или ты предатель со всеми соответствующими последствиями.

Чего на самом деле боятся "голуби мира" в Кремле? Они боятся того, что под амбициозные планы Путина не создана международная коалиция. И Путин здесь играет ва-банк.

Новый миропорядок по версии Путина пока не нужен ни Китаю, ни Индии. Китай не готов к войне за Тайвань, а Индия не готова и не собирается быть младшим партнером в треугольнике Россия-Китай-Индия.

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Отдельно следует остановиться на армии "русских ястребов". Она делится на клоунов (Володин, Медведев и Кадыров) и на игроков (Патрушев и с недавних пор Кириенко). На первых пока можно особо не обращать внимания. Вторые отличаются от "голубей" только одним: у них разные взгляды на то, когда завершить войну.

Но ни одни, ни вторые не остановятся сейчас, потому что не захвачен Донбасс.

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Поэтому все, что мы слышим о мирные планы, переговоры и тому подобное – это блеф. А что касается эпохальной речи Путина, то он сознательно загоняет себя в ситуацию, из которой он не имеет путей для выхода. И его окружение точно не готово сказать ему "нет".

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт