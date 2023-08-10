"Голуби мира" ведут закулисные переговоры с Москвой и выставили требование Киеву?

Я никогда в жизни не поверю в то, что Салливан и Бернс всерьез считают возможным начинать переговоры Украины и РФ на таких условиях.

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Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Прошел один год и сто шестьдесят шесть дней войны. Судя по свежим картам ISW (им я доверяю больше, чем картам DeepState, потому, что ISW - это американский институт, а DeepState - это украинский ресурс) сегодня россияне продолжили наступление на запад от Сватова и немного продвинулись на севере в сторону Купянска.

Насколько это опасно для ВСУ и угрожает ли это какими-то серьезными проблемами - мне трудно сказать. Судя по тому, что говорят сами российские военные, это не более, чем тактические успехи. Да и на карте это не выглядит сколько-нибудь убедительно.

Разумеется, российская пропаганда взахлеб расписывает успехи российских чудо-богатырей и уже рисует взятие Харькова и создание обещанной Путиным "буферной зоны" между Украиной и "новыми территориями России".

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Но все это пока лишь слова. Я думаю, что в действительности, этот скромный успех россиян объясняется не всесокрушающей мощью русских дивизий, а тем, что Залужный не перебрасывает туда резервы с южного направления.

То есть для сохранения той динамики наступления на юге, которую постепенно набирают ВСУ, он готов на тактические жертвы на фронте от Купянска до Кременной. Мне кажется, это выглядит разумно. И означает, что он не купился на провокацию россиян.

А на юге сегодня, наконец, по прошествии недели, карты ISW опять показывают изменение обстановки. ВСУ сильно продвинулись на юг восточнее Урожайного на Бердянском направлении. Урожайное теперь снова в полуокружении. Надеюсь, что на этот раз ВСУ его все-таки освободят от оккупантов.

На Мелитопольском направлении карты никаких изменений в районе Работино не фиксируют. Хотя вчера ночью были вполне официальные сообщения, что первая линия обороны россиян там прорвана.

Вот уже почти месяц идет соревнование между Мелитопольским и Бердянским направлениями: которое из них станет главным для прорыва ВСУ к морю?

Мелитопольское направление хорошо тем, что минные поля перед первой линией обороны россиян там не имеют большой глубины, да к тому же ВСУ уже их преодолели. Но там есть одна проблема: за первой линией на Мелитопольском направлении идет вторая, за ней - третья, а кое-где и четвертая.

Этого недостатка лишено Бердянское направление. И хотя там огромные минные поля, которые ВСУ преодолели едва ли наполовину, но после первой линии обороны там никаких вторых-третий линий - фактически нет… Вот и выбирай где наступать…

А еще пишут, что Залужный обозначил попытку наступать и от Угледара на Волноваху. А вчера ГУР попытался высадить десант на левом берегу Днепра в районе Казачьих лагерей. Так что у россиян только глаза разбегаются: куда перебрасывать резервы?

Думаю, что скоро они забудут наступать от Сватово и на Купянск, а вынуждены будут все бросить на латание дыр на юге. И тогда вопрос о переброске резервов ВСУ на Харьковское направление отпадет сам собой.

Вот такая картина сложилась у меня в голове. Может это конечно и любительский уровень, но уж какой есть. Я ведь не претендую на славу Свитана или Жданова.

Я, кстати, хотел высказаться по поводу бесконечной темы о "зраде" союзников. Все украинские говорящие головы (+ Фейгин с Пионтковским) который день без устали говорят нам о каком-то чудовищном давлении, которые испытывает Зеленский и его команда (вариант: вот-вот начнут испытывать) со стороны США.

Будто бы "голуби мира" Салливан и Бернс ведут закулисные переговоры с Москвой и требуют от Киева тоже немедленно сесть за стол переговоров.

Я только одного не пойму: вот эти самые рассказчики про чудовищное давление они же сами говорят, что от Путина нет никаких сигналов о готовности договариваться. И все, что мы знаем об условиях Путина, свидетельствует о полном отказе от переговоров.

Он требует от Украины до начала переговоров согласиться на то, что Украина никогда не будет вступать в НАТО и ЕС, что она разоружится и согласится на уступку пяти своих областей в пользу России (пресловутые "сложившиеся реалии"). И еще что-то там про "денацификацию".

Я никогда в жизни не поверю в то, что Салливан и Бернс всерьез считают возможным начинать переговоры на таких условиях. Более того, Салливан в Джидде согласился с ключевыми пунктами "формулы Зеленского", а они полностью противоречат путинским условиям. Так к чему же все-таки (по версии украинских алармистов) склоняют Зеленского эти вашингтонские "голуби"?

Путинские условия, недавно (уже в который раз) так четко сформулированные Медведевым, это демонстративный и совершенно однозначный отказ от переговоров. И все эксперты и медиа именно так их и комментируют.

Складывается какая-то странная картина: Салливан и Бернс, проведя закулисные переговоры, были посланы Путиным.

(Об этом свидетельствуют все утечки, которые были в СМИ. Российские визави, с которыми встречались эти двое миротворцев, в один голос говорили, что с ними-то можно договориться, но Путин все равно все отменит и что они не видят никакой возможности начать конструктивные переговоры потому, что Путин на них не пойдет).

И будучи посланными Путиным они теперь оказывают чудовищное давление на Зеленского, чтобы тот согласился начать переговоры с Путиным, который их послал с переговорами. Каково?

Я взмахнул волшебной палочкой и Зеленский согласился на переговоры. С кем он должен переговариваться? С Путиным? Но он ждет не переговоров, а капитуляции! Или как высказался Димон "враг должен приползти на коленях и молить о пощаде".

Режьте меня на куски, но я ни в жизнь не поверю, что Салливан и Бернс склоняют Зеленского к этой "формуле мира". Иначе это будет поражение Америки почище афганского бегства. И персональное фиаско этих двух персонажей. Они превратятся в клоунов, которые просто слили выигрышную партию. И я уверен: они это понимают.

Если бы позиция Москвы была хоть сколько-нибудь реалистичной. Если бы там были хоть намеки на компромиссы, тогда в давлении на Зеленского был бы хоть какой-то смысл.

Но в ситуации когда Путин выдвигает практически те же условия, какие он выдвигал в самом начале, еще находясь в плену фантазий про "Киев за три дня", заставлять Зеленского начинать переговоры на условиях Москвы - этого никто делать не будет. А на других условиях начинать переговоры не согласен Путин.

Так что я думаю, что рассказы про "давление" не имею никакой серьезной основы. Иначе бы мы услышали хоть какой-то черновой план Салливана-Бернса, который они считают вполне реалистичным.

А пока идет вся эта медийная болтовня, мы с надеждой смотрим туда, где и творится настоящая история: на юг Украины, где украинские герои ценой невероятных усилий и огромных жертв добывают победу. И они ее обязательно добудут.

Потому, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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