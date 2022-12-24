Гнуть свою линию: о дресс-коде Зеленского во время визита в США

Внешний вид президента не слишком боевой/милитаризированный, но напоминает, что в стране война.

Зеленский и Байден во время встречи в Вашингтоне / t.me/V_Zelenskiy_official

Старался намеренно не замечать вполне с моей точки зрения нелепых упреков к вашингтонскому визиту президента Зеленского из-за дресс-кода. Но ведь не дают.

Критики президента Зеленского и его команды за якобы нарушение протокола из-за ухода от устоявшегося протокольного дресс-кода просто расписываются в собственном непонимании дипломатии и ее традиций, истоков, смысла и назначения.

Одной из функций дипломатического протокола является установление паритета - равенства между сторонами переговорного процесса.

Участники дипломатических встреч должны быть равными, что должно быть одним из гарантов успешности переговоров и долговременности договоренностей. Ведь понятно, что договоры, связанные силой или преимуществом одной из сторон вряд ли будут выполняться дольше, чем будет существовать преимущество у той из сторон, которая его добилась.

Поэтому дипломатический протокол - это набор правил, которые должны помочь скрыть реальные противоречия (доминацию одной из сторон) или устранить разногласия между сторонами, которые могут разрушить усилия, направленные на достижение компромисса или какой-то сделки.

"Европейский" или обычный деловой костюм служит той же цели - создать впечатление, что все участники "за столом переговоров" (встречи или любого другого мероприятия) уровне, одинаково понимают правила игры и играют по ним.

Деловой дресс-код - это часть ситуации, которую можно описать уже усвоенным в украинском политическом сленге словосочетанием "business as usual" (одним из значений фразы "дела как обычно" здесь вполне может быть "работаем по правилам").

Естественно, что ничего нормального или обычного в политической ситуации в Украине нет. Война не позволяет вести "дела как всегда".

До февраля 2022 года мы имели многочисленные возможности убедиться, что президент Зеленский играл по правилам - он умеет достойно выглядеть в деловом костюме.

Не знаю то ли это сделано в результате анализа и целенаправленного решения, ситуация сложилась органично ибо жизнь на Банковой в условиях угроз февраля-марта не слишком была пригодна для глажки костюма и стирки белых манжетов на деловой рубашке, но после начала широкомасштабного вторжения президент Зеленский (а далее его окружение, а дальше еще более широко - представители украинской власти) начал новый дресс-код.

И хотя президент Зеленский как Верховный главнокомандующий ВСУ в отличие от подавляющего большинства своих помощников, членов правительства, депутатов, других представителей власти имеет право носить "пиксель ВСУ" и еще и с шевронами и другими идентифицирующими знаками, лидер нации выбрал другой стиль.

Милитаризованная одежда. Это некое промежуточное звено или производное от смешивания военной формы и стиля "smart casual". Следует отметить, что стиль одежды "smart casual" в последнее время был усвоен дипломатическим протоколом для неформальных встреч (т. н. встречи без галстуков).

Внешний вид президента не слишком боевым/милитаризированным, но напоминает, что в стране война. Такая одежда позволяет чувствовать себя одинаково комфортно и на выезде на передовую, и на деловых встречах. Президент подчеркивает, что он гражданский человек в военных обстоятельствах.

Это, судя по всему, было воспринято украинцами, которые в то же время очень категорично отнеслись к незаконным попыткам некоторых власть имущих нацепить наиболее почитавшийся в государстве одежду - "пиксель ВСУ". И это мудро и правильно-хочешь быть воином-будь! А вот выпендриваться и притворяться сейчас не время.

Политический сигнал, скрытый за новым дресс-кодом украинского президента, легко прочитали и иностранные дипломаты, которые в подавляющем большинстве или начали ослаблять требования к собственному дресс-коду (где-то без галстука, где-то какой-то другой элемент ухода от требований дипломатического протокола) или просто приняли предложенные Владимиром Зеленским правила игры.

Поэтому одежда нашего президента, ставшего за последний год одним из самых узнаваемых мировых политиков, стала политической манифестацией - демократия, право, Украина в огне войны!

Для визита в Вашингтон ни один другой сигнал от нашего президента не был нужен. Учитывая более, чем существенные для Украины результаты визита трудно предъявить украинской делегации любые претензии.

Тем более, что и в этом вопросе американцы все правильно поняли. Как и в, прости Господи, украинском сегменте соцсетей и на российских пропагандонских пабликах, американские СМИ тоже обсуждали дресс-код украинского лидера. Разница лишь в том, что преимущественно с интересом, уважением, пониманием и одобрением. Некоторые даже с благоговением заметил, что это наверняка та самая одежда, в которой Президент Зеленский несколько часов назад общался с солдатами в Бахмуте.

Да, решение Зеленского не гнуться под обстоятельства, оставаться собой и навязать мировой столице свои правила (никакого business as usual и игр в игры по правилам) - рискованное и смелое. Но успешное и тем самым оправданное и победное.

Гнуть свою линию непросто. Оставаться собой временами тоже очень трудно. Но искренность и непоколебимость Зеленского в том, что он делает и во что верит, - это бренд. Как и новый дресс-код.

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