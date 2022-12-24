glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Гнуть свою линию: о дресс-коде Зеленского во время визита в США

24 декабря 2022, 08:52
Внешний вид президента не слишком боевой/милитаризированный, но напоминает, что в стране война.
Гнуть свою линию: о дресс-коде Зеленского во время визита в США
Зеленский и Байден во время встречи в Вашингтоне / t.me/V_Zelenskiy_official

Старался намеренно не замечать вполне с моей точки зрения нелепых упреков к вашингтонскому визиту президента Зеленского из-за дресс-кода. Но ведь не дают.

Критики президента Зеленского и его команды за якобы нарушение протокола из-за ухода от устоявшегося протокольного дресс-кода просто расписываются в собственном непонимании дипломатии и ее традиций, истоков, смысла и назначения.

Одной из функций дипломатического протокола является установление паритета - равенства между сторонами переговорного процесса.

Участники дипломатических встреч должны быть равными, что должно быть одним из гарантов успешности переговоров и долговременности договоренностей. Ведь понятно, что договоры, связанные силой или преимуществом одной из сторон вряд ли будут выполняться дольше, чем будет существовать преимущество у той из сторон, которая его добилась.

Поэтому дипломатический протокол - это набор правил, которые должны помочь скрыть реальные противоречия (доминацию одной из сторон) или устранить разногласия между сторонами, которые могут разрушить усилия, направленные на достижение компромисса или какой-то сделки.

"Европейский" или обычный деловой костюм служит той же цели - создать впечатление, что все участники "за столом переговоров" (встречи или любого другого мероприятия) уровне, одинаково понимают правила игры и играют по ним.

Деловой дресс-код - это часть ситуации, которую можно описать уже усвоенным в украинском политическом сленге словосочетанием "business as usual" (одним из значений фразы "дела как обычно" здесь вполне может быть "работаем по правилам").

Естественно, что ничего нормального или обычного в политической ситуации в Украине нет. Война не позволяет вести "дела как всегда".

До февраля 2022 года мы имели многочисленные возможности убедиться, что президент Зеленский играл по правилам - он умеет достойно выглядеть в деловом костюме.

Не знаю то ли это сделано в результате анализа и целенаправленного решения, ситуация сложилась органично ибо жизнь на Банковой в условиях угроз февраля-марта не слишком была пригодна для глажки костюма и стирки белых манжетов на деловой рубашке, но после начала широкомасштабного вторжения президент Зеленский (а далее его окружение, а дальше еще более широко - представители украинской власти) начал новый дресс-код.

И хотя президент Зеленский как Верховный главнокомандующий ВСУ в отличие от подавляющего большинства своих помощников, членов правительства, депутатов, других представителей власти имеет право носить "пиксель ВСУ" и еще и с шевронами и другими идентифицирующими знаками, лидер нации выбрал другой стиль.

Милитаризованная одежда. Это некое промежуточное звено или производное от смешивания военной формы и стиля "smart casual". Следует отметить, что стиль одежды "smart casual" в последнее время был усвоен дипломатическим протоколом для неформальных встреч (т. н. встречи без галстуков).

Внешний вид президента не слишком боевым/милитаризированным, но напоминает, что в стране война. Такая одежда позволяет чувствовать себя одинаково комфортно и на выезде на передовую, и на деловых встречах. Президент подчеркивает, что он гражданский человек в военных обстоятельствах.

Это, судя по всему, было воспринято украинцами, которые в то же время очень категорично отнеслись к незаконным попыткам некоторых власть имущих нацепить наиболее почитавшийся в государстве одежду - "пиксель ВСУ". И это мудро и правильно-хочешь быть воином-будь! А вот выпендриваться и притворяться сейчас не время.

Политический сигнал, скрытый за новым дресс-кодом украинского президента, легко прочитали и иностранные дипломаты, которые в подавляющем большинстве или начали ослаблять требования к собственному дресс-коду (где-то без галстука, где-то какой-то другой элемент ухода от требований дипломатического протокола) или просто приняли предложенные Владимиром Зеленским правила игры.

Поэтому одежда нашего президента, ставшего за последний год одним из самых узнаваемых мировых политиков, стала политической манифестацией - демократия, право, Украина в огне войны!

Для визита в Вашингтон ни один другой сигнал от нашего президента не был нужен. Учитывая более, чем существенные для Украины результаты визита трудно предъявить украинской делегации любые претензии.

Тем более, что и в этом вопросе американцы все правильно поняли. Как и в, прости Господи, украинском сегменте соцсетей и на российских пропагандонских пабликах, американские СМИ тоже обсуждали дресс-код украинского лидера. Разница лишь в том, что преимущественно с интересом, уважением, пониманием и одобрением. Некоторые даже с благоговением заметил, что это наверняка та самая одежда, в которой Президент Зеленский несколько часов назад общался с солдатами в Бахмуте.

Да, решение Зеленского не гнуться под обстоятельства, оставаться собой и навязать мировой столице свои правила (никакого business as usual и игр в игры по правилам) - рискованное и смелое. Но успешное и тем самым оправданное и победное.

Гнуть свою линию непросто. Оставаться собой временами тоже очень трудно. Но искренность и непоколебимость Зеленского в том, что он делает и во что верит, - это бренд. Как и новый дресс-код.

Источник

Владимир Зеленский Джо Байден
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:03

Американские аналитики объяснили, почему Путин стал чаще появляться на публике

08:52

Гнуть свою линию: о дресс-коде Зеленского во время визита в СШАмнение

08:28

США за месяц производят столько снарядов, сколько ВСУ тратят за два дня – WP

07:41

Кремль может готовить условия для возобновления вторжения из Беларуси в Украину - ISWВидео

07:26

Когда лучше солить гречку, чтобы она получалась еще лучше: 2 секрета

Реклама
07:10

Неудачники-2023: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждет тяжелый год

07:00

С Рождеством Христовым: милые открытки, душевные поздравления в прозе и стихахФотоВидео

06:20

Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

06:16

Подстреленный клоун в чистой натовской форме просто вретмнение

06:05

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2022: Тельцам – интересные сообщения, а Рыбам – гора обязанностей

03:40

Новые испытания и трагические события в 2023: астролог рассказал, сколько продлится война в УкраинеВидео

03:33

Тянет, как магнитом: почему кошки дуреют от туалета

03:20

Божественно легкий и очень сытный салат на Новый год 2023: рецепт бюджетного блюда за 100 гривенВидео

02:55

Из застолья – в больницу: 3 категории людей, которым нельзя есть холодец

02:53

Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

02:30

Звезда "Сватов" Кошмал показала свадебные фото со своим мужем

02:10

Налетят морозы до – 18°: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, решатся ли снова враги масштабно наступать на УкраинуВидео

00:51

Приметы на 24 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год семья жила в достаткеВидео

00:40

Ретроградный Марс 2023 может остановить войну в Украине: астролог назвал срокиВидео

Реклама
00:19

"Риск высок": в РФ заговорили о непосредственной войне с США

23 декабря, пятница
23:57

Графики отключений света: когда Киев вернется к нормальной жизниВидео

23:13

"Захлебнется в бунтах": в РФ начнутся массовые беспорядки после поражения в Украине - ПодолякВидео

22:43

Хромой "путинист" Басков отдал миллион на "нужды оккупантов"

22:21

"Не будет никакой свадьбы": бесстыдная Волочкова забавлялась с женщиной прямо на столеВидео

22:15

У Зеленского назвали страны, которые помогают РФ убивать украинцевВидео

22:10

Самый красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2023, который покорит ваше сердцеФото

21:54

РФ планирует новый ракетный обстрел во время праздников - ЗеленскийВидео

21:35

Везет далеко не всем: как кошки выбирают, с кем спать

21:35

Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроения - Кубраков

21:20

Странно, но это работает: зачем раньше клеили газеты под обои

21:11

"Байден сделал ставку на Украину": эксперт рассказал, на что способны "подарки" от США

20:54

"На фронте видны перспективы": Зеленский провел срочную СтавкуВидео

20:38

Был героем Тик-токов Кадырова: ВСУ ликвидировали спецназовца "Ахмата"

20:10

Приметы на 25 декабря: 3 самых строгих запрета, которые нельзя нарушать никому в большой праздникВидео

19:59

Президент Болгарии "сплясал" под дудку Путина и обозвал депутатов из-за военной помощи УкраинеВидео

19:32

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

19:27

Война закончится капитуляцией РФ: астролог подробно рассказал о событиях 2023 годаВидео

19:25

У Лукашенко гораздо больше шансов стать Ахматом Кадыровым, чем его сыноммнение

19:18

800 млн долларов для Украины: Байден подписал важный документВидео

Реклама
18:52

Россия должна быть исключена из Совбеза ООН - глава ЕвросоветаВидео

18:36

Украину зальет дождями и ударит магнитная буря на выходных: синоптики назвали дату снегопадаВидео

17:47

Польза или вред: зачем по утрам люди пьют воду с содой

17:46

Новая стратегия оккупантов загнала Путина в ловушку: эксперт назвал причинуВидео

17:30

Календарь выходных и праздничных дней на 2023: сколько будем отдыхать и работать

17:15

Когда Украина получит танки Abrams и истребители F-15, F-16: посол в США сделала заявлениеВидео

16:44

В Кремле нашли "козла отпущения" в войне против Украины - РоманенкоВидео

16:33

Мобилизация в Украине: почему на фронт отправляют мужчин, не проходивших срочную службу - адвокатВидео

16:32

Кэмерон Диаз снимется в фильме, впервые за 8 лет

16:27

Дед не выпил таблетки: Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять