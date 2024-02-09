Глупости и историческая ложь: что наплел Путин Карлсону

Путин дал свое первое с 2019 года интервью западному СМИ и пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью было рассчитано в первую очередь на американцев, которым Путин пытался объяснить логику своих действий в отношении Украины и убедить в том, что он не будет нападать ни на одну другую страну. Но сделать это ему вряд ли удалось, да и выглядит он после этого интервью не совсем адекватным человеком.
Прежде всего следует вспомнить, что Путин в разговоре с журналистом вдруг начал восхвалять и оправдывать Гитлера, утверждая, что тот был вынужден напасть на Польшу. Причем Путин сказал это дважды. И это фактически то же самое, что он постоянно говорит о себе и Украине – мол, он был вынужден напасть на нее. Следовательно, Путин сам себя поставил в один ряд с Гитлером.
На Западе же Гитлер воспринимается как абсолютное зло. Поэтому, когда Путин, рассказывая о денацификации украинцев, начинает выгораживать Гитлера, это выглядит полнейшим абсурдом. Даже Карлсон после интервью отметил, что Путин, наверное, слишком долго существовал в условиях, когда ему никто не возражает, поэтому он сам не понимает, как звучит.
Такое интервью продать американской публике вряд ли удастся. Тем более, не удастся ему отбелить Путина. Скорее, наоборот. С точки зрения интересов Москвы, это интервью просто не должно было появляться в таком виде, поскольку оно показывает Путина Западу абсолютным неадекватом. В этом разговоре он предстал как человек, который не просто врет, а врет с выкрутасами.
Одна из самых ярких сказанных Путиным глупостей заключалась в том, что отец Владимира Зеленского воевал во Вторую мировую войну на фронте, хотя Александр Зеленский родился в 1947 году. Интересно, как он сумел повоевать, если война началась и закончилась еще до его рождения?
В ответах Путина была масса исторической лжи и несоответствий. С одной стороны, он рассказывал, как Россия рьяно помогала Украине по просьбе Богдана Хмельницкого, а с другой – как Россия и Польша поделили Украину по Днепру. Это так выглядит помощь?
Также нельзя не вспомнить слова Путина о том, что Рюрик основал Русь. Общеизвестным является факт, что Русью в те времена называли Киев, а Новгород никакой Русью не был. Это абсолютно очевидные и элементарные сведения, которые есть во всех летописях, во всех берестяных грамотах. В частности, когда новгородцы ехали в Киев, они писали: "Еду в Русь". То есть новгородцы – не русины.
Не говорю уже о том, что московиты разрушили весь Новгород до основания, истребив почти все население. То есть нынешняя Москва имеет такое же отношение к Новгороду, как Гитлер к Освенциму. В XVI веке они на 90-95% истребили население Новгорода и Новгородской земли.
Да и вообще, какое отношение Москва имеет к Киеву и его истории, когда Москвы тогда еще и близко не было? Какое отношение Московщина имеет к Рюрику, который был варягом, то есть шведом?
Все эти истории, которые рассказывал Путин, очень легко опровергнуть. Достаточно просто полистать то, что написали Памва Беринда, Мелетий Смотрицкий и т.д., посмотреть их словарики конца XVI и начала XVIІ веков – это же словари украинского языка! Более того, можно посмотреть словарь украинского языка Павловского, изданный в 1818 году в Петербурге. 200 лет назад украинский язык более рельефно отличался от русского, чем современный украинский от русского сейчас. И это при том, что этот словарь написан по языку Слобожанщины, то есть Харьковщины и пр.! Все можно проверить, взяв напечатанные тексты, которые существуют в сотнях экземпляров. Они во всех музеях лежат. Элементарный факт: "Энеида" на украинском языке была издана еще в 1798 году – до того, как родился Пушкин (1799 год), который фактически является основателем русского языка.
Поэтому все, что говорил Путин, является парадоксальными абсурдами. Возможно, это связано с определенными психическими проблемами у него, ведь известно, что существует такая болезнь как склонность ко лжи, которой часто страдают шизофреники.
Еще один интересный момент – Путин упоминал Великое княжество Литовское и подчеркнул, что это было русское княжество. А такие его слова вполне можно трактовать как покушение на независимость Литвы. Путин пытается украсть все, даже Литовское княжество! Имелось в виду Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское, но Русское – это украинское, потому что Русью в то время называли Киев. Путин это перетолковал на свой вкус, чтобы угрожать еще и литовцам. И при этом еще и отмечал, что у России нет интересов ни в Польше, ни в Литве – есть только угрозы.
Месседж Путина для Запада был прост: дайте нам сожрать Украину. Он хочет, чтобы ему позволили сейчас захватить то, что Россия оккупировала на данный момент, а потом пойти дальше. Впрочем, пока что Путина и его войска бьют в Украине, поэтому ему сейчас не до Польши и Литвы. Да, он пытается угрожать всем, но Украина выбьет зубы российским войскам. Ведь если сейчас американцы проголосуют за помощь Украине, будет совсем другая ситуация.
Александр Палий, политический аналитик, историк, специально для Главреда