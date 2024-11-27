Вирусу бешенства в России сразу понравилось: он понял, что вернулся в "родную гавань".

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"Русский мир" на руинах Северодонецка / Фото: ТГ-канал serhiy_hayday

В РФ возник дефицит вакцин от бешенства. Самые проблемные регионы — СПБ, Омск, Краснодар. Странно, что это замечено лишь сейчас. Тревогу бить поздно — болезнь давно победила.

То, что в Российской Федерации наблюдаются "проблемы" с вакциной от бешенства, было ясно при просмотре эфиров Соловьева еще много лет назад. Да и речи самого Путина наводили на мысли о том, что прививок не хватило даже главе государства. Впрочем, глобальное торжество бешенства в России началось еще в далеком 2014 году.

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Тогда главный санитарный врач страны, мутно таращась перед собой и роняя слюну, сообщил, что бешенство пришло в Россию, и возможна "эпидемия".

Впрочем, вирусу бешенства в России сразу понравилось: он понял, что вернулся в "родную гавань". Со временем пакость мутировала, и из классического рабеса, для которого для передачи нужна была кровь и слюна, он переформатировался в болезнь, передающуюся через ТВ, эстраду и "разговоры о важном".

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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