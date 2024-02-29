Глобальная война: мир готовится к худшему

Скрыться от глобальной войны в Европе или Азии не получится, как думают некоторые обыватели и умники.

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Масштабная глобальная война становится все более возможной / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, 53 отдельная механическая бригада

Насколько запрограммирована и определена глобальная война? Не находимся ли мы сейчас условно в новом 1913-м или 1938-м?

Перспектива военного столкновения НАТО и России - это уже осознанный и обдуманный сценарий, артикулируемый в медийной оболочке как реальная ситуация в будущем. Стоит это принять и признать.

Мир, хочет того или не хочет, уже живет ощущением мирового конфликта и как будто начинает с интересом подростка "заглядывать" в бездну, притягивающую своей грандиозной непредвиденностью и манит эпохальным масштабом.

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Хуже всего то, что скрытое влечение к новой мировой войне становится приемлемым и желанным. В какой-то момент он может превратиться в единственно возможный вариант для разрешения противоречий, которого хотят все ведущие игроки.

Буквально недавно эксперты из Технологического института Джорджии, Стэнфордского университета, Северо-Восточного университета и инициативы Гувера использовали ИИ в моделировании международных конфликтов и обнаружили, что он имеет тенденцию к эскалации войны, в некоторых случаях даже внезапно применяя ядерное оружие без предупреждения.

Ощущение запрограммированности масштабной глобальной войны-одновременно как рациональное, так и иррациональное. Геополитическая логика событий последних месяцев или даже лет-показатель эволюции мира от лоскутной конфликтности в эскалационном цепном тренде до фанатичной глубинной межцивилизационной войны.

Поэтому укрыться от глобальной войны в Европе или Азии не получится, как думают некоторые обыватели и умники. Украина может оказаться как раз территорией максимально стабильной адаптации к боевым действиям высокой интенсивности из-за исторического запаса национальной энергии и ментальной резистентности.

Мир готовится к худшему.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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