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Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израиля

Алексей Арестович

Военный эксперт, аналитик

11 марта 2023, 06:19
Стоит учитывать, что противник никуда не девается и даже после нашей победы он будет хотеть реванша.
Израиль, ВСУ, война
Израильский опыт очень ценен для Украины / Коллаж фото УНИАН, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Украина сейчас проходит исторический период похожий на тот, что прошёл Израиль.

Нас хочет уничтожить превосходящий нас количественно и качественно противник. Хорошо, что нас поддерживает весь цивилизованный мир. Без этой поддержки мы бы не прошли этот год.

Стоит учитывать, что противник никуда не девается и даже после нашей победы он будет хотеть реванша.

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Израильский опыт здесь очень ценен. Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израиля, если мы хотим выжить и развиваться - это то, что полагаться нужно только себя.

Мы не должны зависеть от политической конъюнктуры внутри стран-союзников, все расчеты нужно строить из формулы "…мы одни и нам никто не поможет".

Для избежания повторения войны, необходимо быть готовыми на 101% защитить себя сами.

Если этот урок не усвоим с первого раза, то понадобятся следующие, как у Израиля.

Источник

новости Израиля
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