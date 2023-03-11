Украина сейчас проходит исторический период похожий на тот, что прошёл Израиль.
Нас хочет уничтожить превосходящий нас количественно и качественно противник. Хорошо, что нас поддерживает весь цивилизованный мир. Без этой поддержки мы бы не прошли этот год.
Стоит учитывать, что противник никуда не девается и даже после нашей победы он будет хотеть реванша.
Израильский опыт здесь очень ценен. Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израиля, если мы хотим выжить и развиваться - это то, что полагаться нужно только себя.
Мы не должны зависеть от политической конъюнктуры внутри стран-союзников, все расчеты нужно строить из формулы "…мы одни и нам никто не поможет".
Для избежания повторения войны, необходимо быть готовыми на 101% защитить себя сами.
Если этот урок не усвоим с первого раза, то понадобятся следующие, как у Израиля.