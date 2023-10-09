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Главные проблемные последствия для Украины из-за войны в Израиле

Вадим Денисенко
9 октября 2023, 19:10
Конфликт в Израиле является продолжением войны в Украине. Мы должны в головах коллективного Запада сделать знак уравнения между Израилем и Украиной.
Главные проблемные последствия для Украины из-за войны в Израиле
Израиль проиграл информационную войну - Денисенко / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, скриншот из видео

По Израилю. Вкратце

1. Израиль полностью проиграл информационную войну. И Израиль (мы, между прочим, также) становится заложником этой самой информационной войны. Любые дальнейшие действия для Израиля не хороши. Начать масштабную сухопутную операцию - рассориться со всем Ближним Востоком. Не делать этого - наступит серьезный внутриполитический кризис.

2. В то же время, серьезная военная эскалация пока не нужна никому (кроме россиян, которые пока особо не влияют на ситуацию).

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3. Главные проблемные последствия для нас - мы исчезаем с первых полос и перестаем быть, как минимум, на некоторое время, мейнстримом мировых СМИ, возможно поднятие цен на нефть и срыв (перенос на неизвестный срок) запуска индийского аналога "великого шелкового пути", который является противовесом китайского" Один пояс-один путь).

4. Если на два последних пункта мы почти не можем влиять, то для нас сейчас крайне важно не упустить первый. Собственно, здесь важно выработать политику единого голоса и запустить единые месседжи по всему миру. Какие это месседжи? Ось зла Россия-Иран является угрозой всему миру. Конфликт в Израиле является продолжением войны в Украине. Мы должны в головах коллективного Запада сделать знак уравнения между Израилем и Украиной, а для глобального Юга мы должны запустить страшилку: эскалация конфликта в Украине и Израиле приведет к Третьей мировой войне. И это нужно делать уже вчера.

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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война в Украине Израиль Вадим Денисенко
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