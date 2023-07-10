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Главное, чтобы страны НАТО не подвели Украину

Леонид Невзлин
10 июля 2023, 19:20
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И теоретическая поддержка Турцией членства Украины в НАТО, и, особенно, возвращение на родину украинских героев – это прекрасно. Но нужно больше!
НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
Главное, чтобы страны НАТО не подвели Украину, считает Невзлин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

На этой неделе в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. В его преддверии Украина получила несколько позитивных сигналов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (один из немногих оставшихся формальных "союзников" Путина) поддержал идею вступления Украины в блок НАТО и согласился отпустить домой защитников "Азовстали", которые, согласно договоренностям с Россией, должны были оставаться в Турции до конца войны.

И теоретическая поддержка Турцией членства Украины в НАТО, и, особенно, возвращение на родину украинских героев – это прекрасно. Но Украина от блока – и от саммита в Литве – ждет большего. Она ждет четкого указания на путь в НАТО. Гарантий, что если не сейчас, то в будущем Запад готов видеть Киев своим равноправным членом.

Только это станет сигналом России, что союзники всегда будут привержены безопасности Украины и даже после окончания войны не ослабят свою поддержку.

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НАТО едва ли может дать столь сильные гарантии. Хотя в общем и целом все согласны, что будущее Украины должно быть связано с НАТО, вопрос заключается в более конкретных вещах. Принимать ли Украину только после окончания войны, или все-таки можно быстрее? Можно ли принять в блок страну в состоянии территориального конфликта (если, конечно, Украина не вернет себе все захваченные территории, включая Крым)? Связывать ли вступление в НАТО с демократическими и антикоррупционными реформами?

Западу нужно понять одну простую вещь: Украина каждый день на поле боя доказывает свою приверженность демократическим ценностям. Украина уже – даже не будучи членом НАТО – защищает другие страны от российской агрессии.

Она – достойный и надежный партнер НАТО. Теперь главное, чтобы страны альянса ее не подвели.

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Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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