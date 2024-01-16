Главное, что человечеству следует знать о войне

Она неизбежна. Хочешь мира - хоти, но все равно придется драться.

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СМИ пестрят заголовками о мировой войне / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 22-я отдельная механизированная бригада

А что, если величайшие исторические события нашего времени еще впереди? А что, если это – еще не "большая война", если по-настоящему великое цунами еще лишь нарастает?

Греки недаром считали историю чуть ли не жанром писательства. Ее внутренние законы гораздо ближе к поэзии, драме или прозе, чем к тому, что мы привыкли называть наукой.

Поэтому я, хоть эти годы и читаю мало стихов и не пишу никаких, но все же живу в поэтике.

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Особая сила недавно появилась в заголовках новостей, касающихся возможной войны по всей Европе.

"Немецкий совет по международным отношениям: страны НАТО в Европе имеют всего от пяти до девяти лет, чтобы подготовиться и стать боеспособными к возможному нападению России"

"Ландсбергис: может быть, через пять лет, может быть, через несколько лет ... я чувствую это, и я очень ясно это понимаю - у нас может быть очень мало времени"

"Командующий корпусом НАТО на северо-востоке: несмотря на войну в Украине, Россия начала восстанавливать свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону"

"Президент Латвии: мы делаем все возможное, чтобы подготовиться"

"Генеральный инспектор Бундесвера: однажды нам, может, придется вести оборонительную войну"

"Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой"

"В России угрожают, что в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО первой страной, которая пострадает, будет Финляндия"

"Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией"

"Премьер-министр Польши считает, что Европа в стратегической перспективе является целью агрессии России"

"По данным немецкого издания Bild, Бундесвер (Вооруженные силы Германии) готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале этого года"

"Президент России Владимир Путин назвал Запад "врагом" России и предположил, что Россия воюет в Украине, чтобы одержать победу над Западом"

"Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин: России пора прорубить коридор в Калининградскую область"

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Главное, что человечеству следует знать о войне – что она неизбежна. Хочешь мира-хоти, но все равно придется драться.

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