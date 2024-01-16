УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Главное, что человечеству следует знать о войне

Игорь Луценко
16 января 2024, 06:42
Она неизбежна. Хочешь мира - хоти, но все равно придется драться.
Главное, что человечеству следует знать о войне
СМИ пестрят заголовками о мировой войне / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 22-я отдельная механизированная бригада

А что, если величайшие исторические события нашего времени еще впереди? А что, если это – еще не "большая война", если по-настоящему великое цунами еще лишь нарастает?

Греки недаром считали историю чуть ли не жанром писательства. Ее внутренние законы гораздо ближе к поэзии, драме или прозе, чем к тому, что мы привыкли называть наукой.

Поэтому я, хоть эти годы и читаю мало стихов и не пишу никаких, но все же живу в поэтике.

видео дня

Особая сила недавно появилась в заголовках новостей, касающихся возможной войны по всей Европе.

"Немецкий совет по международным отношениям: страны НАТО в Европе имеют всего от пяти до девяти лет, чтобы подготовиться и стать боеспособными к возможному нападению России"

"Ландсбергис: может быть, через пять лет, может быть, через несколько лет ... я чувствую это, и я очень ясно это понимаю - у нас может быть очень мало времени"

"Командующий корпусом НАТО на северо-востоке: несмотря на войну в Украине, Россия начала восстанавливать свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону"

"Президент Латвии: мы делаем все возможное, чтобы подготовиться"

"Генеральный инспектор Бундесвера: однажды нам, может, придется вести оборонительную войну"

"Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой"

"В России угрожают, что в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО первой страной, которая пострадает, будет Финляндия"

"Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией"

"Премьер-министр Польши считает, что Европа в стратегической перспективе является целью агрессии России"

"По данным немецкого издания Bild, Бундесвер (Вооруженные силы Германии) готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале этого года"

"Президент России Владимир Путин назвал Запад "врагом" России и предположил, что Россия воюет в Украине, чтобы одержать победу над Западом"

"Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин: России пора прорубить коридор в Калининградскую область"

***

Главное, что человечеству следует знать о войне – что она неизбежна. Хочешь мира-хоти, но все равно придется драться.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Игорь Луценко
Реклама

Главное за день

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

06:45 Украина
"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

05:00 Политика
5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

00:15 Политика
Все главные новости

Последние новости

07:21

В Воронеже прогремели 15 взрывов: введен режим ЧС, обломки попали в дом

07:10

Только самые сообразительные найдут кота на дереве за 5 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:45

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

06:42

Главное, что человечеству следует знать о войнемнение

05:10

Сбитый А-50 оказался еще одним "аналоговнетом": СМИ раскрыли уязвимости самолета

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
05:00

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

04:30

Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают

03:40

Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

03:10

Вместе с А-50 "похоронили" 15 летчиков РФ: детали ликвидации уникальной "птички"

Реклама
02:39

450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФВидео

02:06

Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

01:36

Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота

01:12

Варлей из Холостяка-12 раскрыла подробности грудного вскармливания с имплантами

00:15

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

15 января, понедельник
23:04

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

23:00

Тяжелобольная Тышкевич высказалась о будущем материнстве: "У меня два выхода"

22:57

Польша против продления торговых льгот для Украины: FT раскрыло детали

22:25

Алла Ландар: "Виталий Белоножко оставил яркий след, волшебные воспоминания и энергию, которой хватит на века..."Фото новости компании

22:16

Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк и попали в трехэтажку

21:25

Большой пакет помощи на период до 2028 года: Швейцария заявила о поддержке Украины

Реклама
21:18

"Буферная зона на 150 км": Свитан объяснил удары ВСУ артиллерией по России

21:03

Эксперт по детскому сну поделился простым способом для укладывания новорожденных

20:31

Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки

20:19

Один "грохнули", осталось четыре: А-50 наводил ракеты и шпионил за ВСУ – эксперт

20:17

"Будет горячая фаза войны": Данилов призвал Запад ускорить подготовку

19:52

Порошенко купил за донаты украинцев облигаций на 156 млн под 30% собственной прибыли - эксперт

19:44

100 нардепов Верховной Рады можно мобилизовать в ВСУ - нардеп

19:15

Лунный календарь на 16 января: какие возможности ждут в этот день

19:06

Taurus могут разрушить Крымский мост: в Бундестаге требуют передать Киеву ракеты

18:57

"Взорвался": Буданов ответил, как потеря РФ А-50 и Ил-22 повлияет на фронт

18:40

РФ хочет отбить позиции на юге: Сырский рассказал об успешных контратаках ВСУ

18:39

Виталий Портников. Россия теряет самолетыВидеоблоги

18:39

В Украине изменится погода и налетит шторм: какая опасность ждет украинцев

18:36

Только люди с высоким IQ найдут ошибку на картинке: чрезвычайно сложная загадка

18:21

Как выбить российские установки С-300?мнение

18:00

Для одних - панацея, для других - запретный плод: чем полезна квашеная капуста

17:59

РФ "выкололи глаза": сбитый А-50 наводил ракеты на цели в Украине – Силы обороны

17:59

350 "Шахедов": военная разведка раскрыла производство дронов в России

17:35

Новое наступление на 5 направлениях: полковник ВСУ предупредил о планах врага

17:32

Музыкант популярной украинской рок-группы воюет на стороне оккупантов

Реклама
17:31

Вернулся в Украину и встал на ее защиту: на фронте погиб воин с Черниговщины

17:25

"2 жирные цели за один раз": в Воздушных силах рассказали важные детали сбития самолетов

17:20

Оккупанты накапливают большие резервы в Донецке: готовятся к новому наступлению на Авдеевку

17:10

Favbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan Navara

16:46

Стотысячный кулак для захвата города-миллионника: Свитан об угрозе нового штурма РФВидео

16:45

В Польше призывают готовиться к новой волне беженцев из Украины

16:27

Нужен только контейнер: простой лайфхак убережет от почернения бананов до 15 дней

16:26

Обратите внимание перед приготовлением: почему яичные желтки имеют разный цвет

16:18

Начнется полоса с бедами: что нельзя брать в руки 16 января

16:14

Новая война уже через 5 лет: Великобритания отправляет 20 тысяч солдат в Европу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять