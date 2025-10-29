Главная разница между командиром и начальником

Что же ложь в отчетах таки стала большой проблемой. И как ее решают?

https://opinions.glavred.info/glavnaya-raznica-mezhdu-komandirom-i-nachalnikom-10710326.html Ссылка скопирована

Страх заставляет подчиненных врать / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Правильно, теперь будем снимать за вранье в отчетах. Это все напоминает мне советский анекдот: прапорщик останови поезд! - Поезд стой, раз два. За последние два года советские анекдоты об армии стали не смешны мне, потому что я часто стал их видеть вживую.

На курсах военного лидерства, я учу, что страх заставляет подчиненных врать. Что фраза "боятся - значит уважают" - конченный совок! Если вы угрожаете снимать командира за каждую про...ную позицию, то вам будут врать в отчетах. Если вы угрожаете снимать за ложь в отчетах, то скорее всего скоро вы вообще не найдете желающих командовать.

На самом деле, уважают - потому что ценят! Командир, который понимает почему была потеряна позиция, и который ставит реалистичные задачи, беспокоится о ребятах, ищет возможности увеличить их способность - такому командиру врать не будут. Командира, который строит честные отношения с подчиненными, подводить не будут. В конце концов, у командира - лидера, который имеет доверие и поддержку - не будет СЗЧ.

видео дня

Это база, которой отличается командир- лидер, от командира - совка. Потому что, перефразируя Глена Гранта, командир- совок маленькой армии, не выиграет у командира- совка большой армии.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред