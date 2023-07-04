Главная опасность возможной российской диверсии на ЗАЕС

План по минимизации последствий диверсии должен включать программу компенсации водного дефицита.

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Бассейн Днепра - под угрозой заражения / коллаж: Главред, фото: Википедия, Энергоатом

Удивительно, но в контексте возможной российской диверсии на ЗАЕС, никто из наших чиновников не говорит о том, что даже в случае с локальной аварией, как на Фукусиме, произойдет радиационное заражение бассейна Днепра вниз по Днепру.

Ведь станция стояла на берегу Каховского водохранилища, а сейчас - в непосредственной близости от старого русла Днепра, куда сейчас вернулась река.

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Пока нет никаких программ для минимизации водного дефицита южного географического кластера в виде трех областей.

Все говорят о йоде, об угрозе Киеву, забывая, что в случае аварии, она с вероятностью в 90% произойдет именно в фукусимском формате и основная угроза - заражение бассейна Днепра.

План по минимизации последствий диверсии должен включать программу компенсации водного дефицита.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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