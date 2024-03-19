Главная идея Путина и России уже не Украина

Пик могущества Путина пройден. Теперь вопрос только в темпах падения.
Выборы 17.03 - это вершина могущества Путина. Далее система начнет процесс саморазрушения. Вопрос только в том, как долго этот процесс будет продолжаться (более подробно обо всем этом будет представлено в начале апреля в новом исследовании, а сейчас просто несколько коротких тезисов).
1. Отныне главная идея Путина, а значит и России - это не Украина, не строчка в истории и даже не переписывание истории. Главная идея Путина - править как можно дольше в статусе императора и умереть своей смертью в своем кресле. Именно этой идее теперь подчиняется все. Победы над Америкой, Россия, как третий полюс - это все теперь второстепенные, подчиненные вещи. И теперь, когда мы будем анализировать все, что делается в Кремле - мы должны рассматривать именно через изменение этой парадигмы.
2. Система управления, построенная, как корпорация, которая держится на конкуренции различных башен Кремля начинает трансформироваться ускоренными темпами. Фактически, без переходного периода система входит в период "нерандроповшины". И здесь имеем уже не башни Кремля, а политсиндикат примерно 15-20 избранных людей, которые становятся становой хребет режима (большинство из них силовики). Но в отличие от политбюро не существует коллективных решений или, тем более, коллективных заседаний. Каждый имеет свой фрагмент власти и полномочий. Корпоративная логика управления меняется на индивидуальную, со всеми вытекающими последствиями. Между прочим, часть членов синдиката входит в новую систему на правах безгрешности, с. Уверенностью, что у них есть индульгенция на любые ошибки. Хотя, конечно, через некоторый промежуток времени, как в свое время показательно сажали Ходорковского, точно так могут посадить и кого-то из членов синдиката. Но зачистки все равно не будут массовыми, а потому каждый из них будет жить в парадигме: я почти неприкосновенен.
3. Новая идеология России, исходя из неоимператорского статуса Путина - это "путин". А главный слоган России - "говорю Путин подразумеваю Россию, говорю Россия - подразумеваю Путин". Конечно, по России не будут ставить памятники и в школах не будут вешать портреты в каждом классе. Но в СМИ, фильмах и т.д. уровень присутствия Путина резко возрастет. Он будет практически везде кроме монументального искусства (хотя в какой-нибудь Чечне, вполне реально, что памятник поставят.
А теперь о том, почему я считаю, что пик пройден.
1. Система закапсулировалась и новый синдикат, с точки управления процессами, - это возврат в ручное управление, которое предполагает гораздо большее количество управленческих ошибок чем система "башен Кремля". Собственно, она (новая система) будет держаться исключительно на доминанте страха и клеветы.
2. Путин, конечно, оставляет за собой арбитражную функцию, как основу легитимности всей системы. Но он не будет вникать в детали, дискуссии будут идти исключительно в рамках ссор и создания ситуативных союзов между членами синдиката. Для Путина всегда результатом было и есть, прежде всего налаживание процесса. Но невыполнение задач, поставленных перед запуском процессов не станет (уже не стало) причиной для запуска новых социальных лифтов для вхождения в синдикат.
3. Катастрофическая технологическая отсталость России. Без диверсификации внешней политики эта отсталость через 3-5 лет станет весомой проблемой не только для экономики, но и для возможности принимать управленческие решения.
4. Табу даже на мысль о поиске преемника. Преемник невозможен в нынешней конфигурации, а потому, горизонт планирования элит - смерть Путина.
Кто такой Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.