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Главная цель неожиданных Путинских перестановок в Кремле

Виктор Небоженко
16 мая 2024, 08:10
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Премьер-министр Мишустин неизбежно столкнется с волей и претензиями сильного экономиста Белоусова , который стал вместо Шойгу министром обороны.
Путин, Кремль
Путин устроил перестановки в Кремле / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Путинские маневры.

Главной целью неожиданных путинских перестановок в высшем эшелоне власти было не наказания Шойгу из-а воровства в армии или наказание из-а конфликта с Пригожиным, а судьба Патрушева, который все 10 лет уверял Путина, что его сын является самым лучшим и надежным преемником Путину.

Путин давно решил, что в России не будет никакого "политического транзита"-эволюции политического режима власти или никакого преемника, а только вечное абсолютное правление Путина. Все в России должно меняться в худшую сторону, кроме самого Путина — это его жизненная стратегия. Чем хуже России ,тем дольше и сильнее власть Путина.

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Но, для того чтобы сковырнуть могущественного Патрушева со своего места СБ РФ, который практически контролировал всех силовиков и политическую жизнь России, Путину пришлось снимать с должности министра обороны Шойгу и отправлять на его место Патрушева, сына которого сильно повысили в должности, но стравили с его начальником- бульдогом, премьер-министром России Мишустиным. Поэтому конфликты между сыном Патрушева, который отрыто подсиживает премьер-министра Мишустина, будет неизбежным, что и требуется Путину. Таким образом он одновременно ослабляет семью Патрушевых и премьера Мишустина, за спиной которого стоит Чемезев.

С другой стороны, премьер-министр Мишустин неизбежно столкнется с волей и претензиями сильного экономиста Белоусова , который стал вместо Шойгу министром обороны. Теперь весь огромный военный бюджет будет подчинен не Кабмину Мишустина, а министру обороны Белоусову, на которого опирается Путин.

Назначение Белоусова тоже имеет свою политическую подоплеку. Таким образом Путину удается разбить тандем Шойгу -Герасимов, который не справился с войной и сделать их "козлами отпущения" за поражения в Украине, и унизить армию во время войны - гражданский министр против генералитета, а не опытный военачальник. Путин боится заговора генералов. Путин показывает Западу и российскому обществу, что ни военная победа в Украине является его политической целью, а создание самодостаточной милитаризованной экономики и агрессивного государства, окруженного врагами. А перманентная, "вечная война" против Украины или конфликты в других частях света является главным средством сохранения его режима личной абсолютной власти.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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