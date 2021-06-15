Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ

В России предлагают запустить процесс репатриации россиян из постсоветских стран / УНИАН

На днях в Госдуме РФ зарегистрировали законопроект "О репатриации в Россию", согласно которому "соотечественники", то есть представители народов, "исторически" проживающих на территории Российской Федерации в постсоветских странах, получат возможность упрощенного получения российского гражданства.

Первое, что приходит на ум – это события гитлеровской Германии. Напомню, что после прихода нацистов ко власти также проводилась подобная политика по отношению к этническим немцам, проживающим в тогдашней Чехословакии, Польше и странах Прибалтики. Тот режим также якобы заботился о них - давал гражданство, защищал, и в то же время вводил войска куда попало - мы помним и аншлюс Австрии, и события в Чехословакии, и Мюнхенский сговор.

То, как сейчас действует Россия – это проявление внешней составляющей российской имперской политики, для которой всегда находят оправдание, чтобы проводить политику поглощения и, по сути, порабощения других народов. Но есть еще и внутренняя составляющая. Ведь когда Кремль декларирует заботу о русских и "русском мире", который находится за пределами РФ, он тем самым укрепляет свои позиции внутри возрождающейся российской империи, где очень сильны шовинистические настроения.

То есть когда обыватель в России видит, что Путин и его свора якобы защищают интересы русских, не бросают в беде соотечественников, которые проживают за границей, то он начинает думать, что и о нем также заботятся и он начинает гордится своей страной. Это – обычная спекуляция на человеческих чувствах – историях людей, которые Кремль возводит в ранг политики. Что, конечно же, направлено на получение голосов избирателей, так как в отличие от Лукашенко, Путин проводил политику выигрыша на выборах. Безусловно, махинации на российских выборах всегда присутствуют, но Путину всегда была важна победа, что бы он мог опираться на мнение большинства населения, а не только подтасовок и насилия. И истории с раздачей паспортов и репатриацией ему такую возможность дадут.

Читайте такжеРаздача паспортов России на Донбассе провалится только при одном условии – экспертЧем это грозит Украине? Тем же, чем и все остальное, направленное к нам от России – опасностью поглощения Россией тем или иным способом, если не прямым вторжением, то проведением подобной политики. Мы уже видели и видим, как на Донбассе массово раздаются российские паспорта и теперь Кремль идет дальше – целенаправленно и последовательно осуществляет имперскую политику.

И в этом случае Украина должна быть сильной, а украинская власть – заботиться об украинских гражданах любой национальности сильнее, чем российская власть о своих соотечественниках за границей. Потому что люди всегда сравнивают и многие бегут туда, где "лучше кормят". Поэтому если жизнь в Украине будет лучше, чем в России, то мы всегда будем в выигрыше. Можно, конечно, сделать "ход конем" и объявить, что мы заботимся о россиянах с украинскими корнями - например, проживающим в России. Это была бы контрпропаганда, но для этого нужно этим людям что-то предложить.

А ситуация в Украине, как известно, такова, что сотни тысяч украинских соотечественников выезжают в Польшу, Россию и ряд других стран. И пока правительство предложить чего-то особого не может, у нас заведомо проигрышная ситуация. Ведь построить страну на голом патриотизме и при этом эффективно противодействовать врагу невозможно.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда