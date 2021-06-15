УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

15 июня 2021, 09:42

Кремль идет дальше – целенаправленно и последовательно осуществляет имперскую политику.

Россия, паспорта
В России предлагают запустить процесс репатриации россиян из постсоветских стран / УНИАН

На днях в Госдуме РФ зарегистрировали законопроект "О репатриации в Россию", согласно которому "соотечественники", то есть представители народов, "исторически" проживающих на территории Российской Федерации в постсоветских странах, получат возможность упрощенного получения российского гражданства.

Первое, что приходит на ум – это события гитлеровской Германии. Напомню, что после прихода нацистов ко власти также проводилась подобная политика по отношению к этническим немцам, проживающим в тогдашней Чехословакии, Польше и странах Прибалтики. Тот режим также якобы заботился о них - давал гражданство, защищал, и в то же время вводил войска куда попало - мы помним и аншлюс Австрии, и события в Чехословакии, и Мюнхенский сговор.

То, как сейчас действует Россия – это проявление внешней составляющей российской имперской политики, для которой всегда находят оправдание, чтобы проводить политику поглощения и, по сути, порабощения других народов. Но есть еще и внутренняя составляющая. Ведь когда Кремль декларирует заботу о русских и "русском мире", который находится за пределами РФ, он тем самым укрепляет свои позиции внутри возрождающейся российской империи, где очень сильны шовинистические настроения.

То есть когда обыватель в России видит, что Путин и его свора якобы защищают интересы русских, не бросают в беде соотечественников, которые проживают за границей, то он начинает думать, что и о нем также заботятся и он начинает гордится своей страной. Это – обычная спекуляция на человеческих чувствах – историях людей, которые Кремль возводит в ранг политики. Что, конечно же, направлено на получение голосов избирателей, так как в отличие от Лукашенко, Путин проводил политику выигрыша на выборах. Безусловно, махинации на российских выборах всегда присутствуют, но Путину всегда была важна победа, что бы он мог опираться на мнение большинства населения, а не только подтасовок и насилия. И истории с раздачей паспортов и репатриацией ему такую возможность дадут.

Читайте такжеРаздача паспортов России на Донбассе провалится только при одном условии – экспертЧем это грозит Украине? Тем же, чем и все остальное, направленное к нам от России – опасностью поглощения Россией тем или иным способом, если не прямым вторжением, то проведением подобной политики. Мы уже видели и видим, как на Донбассе массово раздаются российские паспорта и теперь Кремль идет дальше – целенаправленно и последовательно осуществляет имперскую политику.

И в этом случае Украина должна быть сильной, а украинская власть – заботиться об украинских гражданах любой национальности сильнее, чем российская власть о своих соотечественниках за границей. Потому что люди всегда сравнивают и многие бегут туда, где "лучше кормят". Поэтому если жизнь в Украине будет лучше, чем в России, то мы всегда будем в выигрыше. Можно, конечно, сделать "ход конем" и объявить, что мы заботимся о россиянах с украинскими корнями - например, проживающим в России. Это была бы контрпропаганда, но для этого нужно этим людям что-то предложить.

А ситуация в Украине, как известно, такова, что сотни тысяч украинских соотечественников выезжают в Польшу, Россию и ряд других стран. И пока правительство предложить чего-то особого не может, у нас заведомо проигрышная ситуация. Ведь построить страну на голом патриотизме и при этом эффективно противодействовать врагу невозможно.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

новости России Владимир Путин Госдума РФ российские паспорта Юрий Касьянов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудокВрачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок Какого числа День отца 2021 и как поздравляютКакого числа День отца 2021 и как поздравляют В Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщикомВ Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщиком Группа Kazka презентовала саундтрек к сериалу Моя улюблена Страшко на 1+1Группа Kazka презентовала саундтрек к сериалу Моя улюблена Страшко на 1+1 "Самое позорное выступление": СМИ узнали, почему у Байдена отказались от брифинга с Путиным"Самое позорное выступление": СМИ узнали, почему у Байдена отказались от брифинга с Путиным

Последние новости

10:25

Их ворсейшества: в Киеве ямы во дворе "залатали" коврами

09:42

Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ мнение

09:40

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом: первое фото малыша

09:36

Ужасно кричала перед падением, а турок снимал на видео: детали гибели украинской модели в Турции Видео

09:22

Какой будет погода на Троицу: синоптик уточнил прогноз Видео

Реклама
08:56

На Днепропетровщине горе-мать ударом об окно убила грудного ребенка Видео

08:56

У него было 38 жен и 89 детей: в Индии скончался глава самой большой в мире семьи

08:32

Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса Видео

08:30

Число больных COVID-19 выросло: Минздрав опубликовал свежие данные на утро 15 июня

08:11

Кровавое убийство супругов на Житомирщине: в полиции раскрыли новые подробности Фото Видео

07:57

Проник уже в 74 страны: эксперты прогнозируют массовое наступление индийского штамма COVID-19 Видео

07:15

Обложные дожди, просветов не видно: синоптик рассказал о погоде на неделю Видео

06:36

Виновата Россия: Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ в НАТО для Украины Видео

06:25

Уход России с Донбасса: у Кравчука назвали сценарий компромисса Байдена и Путина по Украине Видео

06:24

Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне мнение

06:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

06:00

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт оценил угрозу для Киева Видео

05:25

На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Видео

04:50

Эксперты назвали три необычных признака начинающейся деменции Видео

04:22

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

Реклама
04:10

Когда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник лета Видео

03:44

Что означает имя Мария и кому оно принесет счастье

03:10

Названы худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника Видео

03:04

Эксперт объяснил, почему Украине пока что не светит членство в НАТО

02:33

Названы 5 повседневных привычек, которые сокращают жизнь в среднем на 10 лет Видео

01:59

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

01:38

Какие есть преимущества и сварливых и эгостичных мужей - ответ психологов Видео

01:06

Известный продюсер объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни

00:19

Гороскоп на сегодня 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

00:00

Врачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок Видео

14 июня, понедельник
23:41

Климатолог дала детальный прогноз погоды на июль Видео

23:22

Байден назвал условие вступления Украины в НАТО Видео

22:51

Гарь и столб черного дыма: в США вспыхнул масштабный пожар на заводе, идет эвакуация

22:45

Как в магазине распознать рыбу, которую уже опасно есть Видео

22:21

В Кабмине приняли скандальное решение по бензину и дизтопливу Видео

22:08

Визит Зеленского в Вашингтон: на Банковой объявили ТОП-3 темы на переговоры с Байденом Видео

22:04

Зеленский "наехал" на МВФ из-за войны на Донбассе Видео

22:01

Пузырь или экономический рост: почему в Украине стремительно дорожает недвижимость

21:59

Слуга народа поддерживает голосование по законопроекту о долгах на рынке газа

21:40

Умная защитная маска LG PuriCare начала продаваться в Украине Видео

Реклама
21:38

В Мариуполе неадекват устроил разборки и убил пинцетом мужчину Видео

21:24

Россия не остановит Украину: в НАТО сделали резкое заявление об интеграции Киева в Альянс Видео

21:20

В Днепре иностранцы во время "вечеринки" перерезали горло козам и бросали их в костер

21:07

Арестович назвал два варинта решения проблемы в вопросе Донбасса Видео

20:54

Мощный взрыв в Новосибирске: увеличилось число пострадавших, названа причина Видео

20:43

В Британии перечислили новые симптомы коронавируса Видео

20:38

Регина Тодоренко в день своего рождения сообщила о трагедии в семье

20:33

Apple представила наушники Beats Studio Buds с шумоподавлением – они дешевле AirPods Pro

20:20

Итоги саммита НАТО для Украины: кричать о "перемоге" нет повода мнение

20:16

Украина "стянула" войска к Донбассу: Путин разразился новым обвинением в адрес Киева Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять