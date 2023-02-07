Является ли наличие у террориста смертоносного автомата причиной для того, чтобы отказаться от попыток его нейтрализовать?

Эйдман считает, что Гитлера с атомной бомбой нужно обезвредить как можно скорее / сайт Кремля, Facebook Эйдман

Победить можно и необходимо.

Явлинский ноет, что победить Путина невозможно, "военная победа" над ним "недосягаема". И повторяет как заклинание: "Прекращение огня — это сбережение жизней".

Звучит примерно так: "Гитлера победить нельзя, он слишком силён, давайте не будем проводить высадку в Нормандии или контрнаступление под Москвой, а попросим у фюрера прекращения огня, надо же сберечь жизни".

Да, у Гитлера не было ядерного оружия. Гитлера с атомной бомбой тем более необходимо как можно скорее победить и обезвредить, именно для того, чтобы сберечь жизни людей.

Не только "либерал" Явлинский, но и алкоманьяк Медведев и сам Путин проводят мысль, что победить Россию невозможно, потому что у неё есть ядерное оружие. Всё наоборот. Именно потому, что у Путина есть ядерное оружие, его совершенно необходимо как можно быстрее победить и обезвредить, пока он не успел развязать атомную войну.

Представьте себе, что террорист с ножом (в случае Путина - обычным оружием) и автоматом (ядерным оружием) захватил заложников (фактически шантажирует весь мир). Он начал убивать некоторых заложников (украинцев) ножом и грозит расстрелять всех (мир) из автомата, который пока не задействовал.

Является ли наличие у террориста смертоносного автомата причиной для того, чтобы отказаться от попыток его нейтрализовать? Нет, конечно, наоборот, опасность ситуации заставляет предпринять против него экстраординарные меры. Например, обезвредить террориста снайперским выстрелом, пока он не успел применить свой автомат.

Кажется, западные лидеры начали это понимать. На днях Борис Джонсон, выступая в Вашингтоне, прямо сказал:

"Республиканцы и демократы с обеих сторон обеих палат полны решимости продолжать давать украинцам то, что нужно, чтобы победить Путина и убрать его (clear him out).

Я думаю, что все должны понять, что чем быстрее это произойдёт, тем лучше для Украины, тем лучше для мира и конечно для Америки".

Думаю, то, что у отставника Джонсона на языке, у действующих лидеров западных стран на уме и в деле. Этот Карфаген все же будет разрушен.

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