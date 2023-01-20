Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европе

Европейские страны, особенно Восточная Европа, все больше будет тяготеть к Британии и США. Из соображений безопасности.

Германия не дает Украине танки / коллаж фото УНИАН и Выкипедия

Британцы расширяют альянс в Европе для сдерживания России.

Интересное вчера прошло событие. Была подписана Талинская декларация, где пообещали поддержку Украине. По сути, это уже начало формализации Балто-Чономорського союза, как реакцию на агрессию России и молчаливое согласие Германии на это, которая продолжает терять политический вес в ЕС. И продолжает ухудшать свое положение откровенным издевательством над украинцами, когда не дает согласие на передачу танков Украине.

Так, вот. Если раньше речь шла о возможном альянсе, который будет выглядеть как: Британия, Польша, Украина и страны Балтии, то теперь мы видим что в этот альянс начинают подтягивать другие страны. Здесь мы уже видим Данию и Нидерланды. Нидерланды, кстати, сильно активизировались в последнее время в поставках Украине оружия.

А Германия, если и дальше будет заигрывать с русскими, будет и дальше терять остатки своей репутации и влияния в Европе. Европейские страны, особо Восточная Европа, все больше будет тяготеть к Британии и США. Из соображений безопасности.

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