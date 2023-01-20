glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европе

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
20 января 2023, 18:42
Европейские страны, особенно Восточная Европа, все больше будет тяготеть к Британии и США. Из соображений безопасности.
Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европе
Германия не дает Украине танки / коллаж фото УНИАН и Выкипедия

Британцы расширяют альянс в Европе для сдерживания России.

Интересное вчера прошло событие. Была подписана Талинская декларация, где пообещали поддержку Украине. По сути, это уже начало формализации Балто-Чономорського союза, как реакцию на агрессию России и молчаливое согласие Германии на это, которая продолжает терять политический вес в ЕС. И продолжает ухудшать свое положение откровенным издевательством над украинцами, когда не дает согласие на передачу танков Украине.

Так, вот. Если раньше речь шла о возможном альянсе, который будет выглядеть как: Британия, Польша, Украина и страны Балтии, то теперь мы видим что в этот альянс начинают подтягивать другие страны. Здесь мы уже видим Данию и Нидерланды. Нидерланды, кстати, сильно активизировались в последнее время в поставках Украине оружия.

А Германия, если и дальше будет заигрывать с русскими, будет и дальше терять остатки своей репутации и влияния в Европе. Европейские страны, особо Восточная Европа, все больше будет тяготеть к Британии и США. Из соображений безопасности.

Источник

новости Германии Тарас Загородний
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:59

"Путин совершил стратегическую ошибку": Запад усиливает помощь Украине - глава Пентагона

18:45

Виталий Портников. Термоядерный дегенерат Дмитрий МедведевВидеоблоги

18:42

Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европемнение

18:41

Им чужда любовь: знаки зодиака, которые не умеют любить

18:40

Эрдоган сделал Зеленскому очень странное предложение из-за ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:26

"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400Видео

18:16

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

18:16

"Посмотрите, какое тело!": в Сети всплыло откровенное видео 18-летнего Колина Фаррелла в стрингахВидео

18:11

Зачем нужно регулярно гладить свою кошку: четыре неожиданные причины, которые вас удивятВидео

Реклама
18:09

Германия затягивает с поставкой оружия Украине: Штайнмайер резко встал на сторону ШольцаВидео

18:05

200 гривен за кг: в Украине установили рекордные цены на популярный продуктВидео

17:36

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

17:04

Всю жизнь преследует черная полоса: 5 женских имен с невероятно тяжелой судьбой

16:52

РФ продвинется вглубь Украины после захвата Бахмута - разведка ГерманииВидео

16:48

Завалит снегом и ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания и новой неприятностиВидео

16:48

О ней мечтает любой мужчина: знаки зодиака лучших тещ

16:32

Русские получили по морде и теперь в недоумении: почему их не любят?мнение

16:27

"Война в центре Москвы": есть несколько сценариев событий в РФ после ее поражения – генерал МаломужВидео

16:25

"Она была моей жизнью": сын погибшей в Днепре женщины написал слезное прощальное письмоВидео

16:20

Результат вас удивит: как узнать характер человека по форме бровейВидео

Реклама
16:14

"Нет единого согласия": Рамштайн не одобрил передачу танков Leopard УкраинеВидео

16:00

Путин поручил ФСБ и Минобороны РФ готовить новое наступление, Пригожин и Суровикин провалились – генералВидео

15:49

Оккупантов заманили в ловушку: украинский офицер раскрыл тактику ВСУ в СоледареВидео

15:35

Пугачева и Галкин не против выступления в Минске - концертный директор назвал цену вопросаВидео

15:21

Хрустящие и с пузырьками: безумный рецепт чебуреков, нужно добавить 1 ложку секретного ингредиентаВидео

15:19

Системы ПВО на крышах домов: в ОП едко высмеяли панику в МосквеВидео

15:00

"У них тактика идти по трупам": перспектив у нового наступления РФ нет – генералВидео

14:50

Умер Дэвид Кросби - рок-легенда и музыкант-виртуоз

14:01

"Шольцу некуда будет деваться": генерал объяснил, почему Украина все же получит танки LeopardВидео

13:59

США бесит изворотливость Германии в отношении танков Leopard 2 - CNN

13:58

Аналог ATACMS: Британия планирует передать Украине дальнобойные ракеты - CNNВидео

13:30

"Я рыдаю": Волочкова сообщила о результатах похода к врачуВидео

13:14

С Leopard и Challenger 2: генерал-разведчик спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУВидео

13:00

Гороскоп на 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

12:38

Потап и Настя вместо Путина: в России будут судить диджеяВидео

12:34

Танки, дальнобойные ракеты и F-16 для ВСУ: Зеленский мощно обратился к участникам РамштайнаВидео

12:12

В 2022 году ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation

12:00

"Мы открыты, нет табу": Нидерланды готовы поставить в Украину истребители F-16

12:00

Джон Ледженд и Крисси Тейген рассекретили имя и пол новорожденного ребенка

12:00

Путин слишком много знает и до трибунала может не доехать – Владимир Огрызко

Реклама
11:59

Штаб ЧВК Вагнера взлетел на воздух: ВСУ взорвали в Соледаре склад оккупантовВидео

11:37

Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - победа, Тельцам - фарт, Близнецам - большие переменыВидео

11:32

Арендовали жилье за неделю до трагедии: в Днепре погибла семья, тело 1,5-летнего сына до сих пор не нашлиВидео

11:32

Атака на окопавшегося врага: в Пентагоне оценили перспективы контрнаступления ВСУВидео

10:42

К бункеру Путина в Подмосковье срочно перебросили систему ПВОВидео

10:36

Критик Артемий Троицкий уличил Николая Баскова и Филиппа Киркорова в проституции

10:25

"Заезжай в гости: водки выпьем, медведя погладишь": россияне отреагировали на пост Уилла Смитта с российским трекомВидео

10:24

Патрушев в истерике: СМИ рассказали о скандале в Кремле из-за войны в УкраинеВидео

10:10

В Броварах погибла мама троих малолетних детей: тело нашли под завалами садикаВидео

09:53

ВСУ уничтожили комбрига-артиллериста оккупантов – полковника РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять