УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Германия, политический экстремизм и риски для Украины

Юрий Богданов
25 сентября 2024, 06:10
128
Решение Германии ввести пограничный контроль со своими соседями из ЕС отражает тревогу по поводу нелегальной миграции, на которой спекулируют популисты.
Шольц, Зеленский
Зеленский и Шольц встретились в США / Коллаж Главред, фото ОП

Политический раскол в ФРГ угрожает единству Запада и поддержке Киева. Об этом пишет колумнист FT Гедеон Рахман.

Потенциальное влияние Дональда Трампа на войну в Украине и западный альянс хорошо понятно. Но то, что происходит в Германии, может быть почти таким же важным. Немцы являются вторым по величине национальным донором помощи Украине после США, и они являются центральными игроками как в ЕС, так и в НАТО. Но популистские партии, симпатизирующие России, в Германии растут.

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) едва не победила на выборах в земле Бранденбург в воскресенье. Это третий сильный результат партии подряд. Соедините голосование AfD с голосованием за Альянс Сары Вагенкнехт (BSW), и примерно треть немцев, преимущественно в восточной Германии, будут голосовать за популистские партии, которые воинственно выступают против миграции, враждебны к НАТО и намерены прекратить помощь Украине.

видео дня

Политическая позиция AfD и BSW в сочетании с обвинениями в том, что многие члены AfD имеют негласную нацистскую программу означает, что традиционные партии Германии отказывается идти в коалицию с популистами - по крайней мере на национальном уровне. Но рост политических крайностей уже влияет на правительственную политику. Решение Германии ввести пограничный контроль со своими соседями из ЕС отражает тревогу по поводу нелегальной миграции, на которой спекулируют популисты.

Сторонники Украины обеспокоены тем, что следующие корректировки политики будут предусматривать ослабление поддержки Киева Германией. Уменьшение поддержки Украины Германией и США могло бы помочь России выиграть войну. Даже если российские танки не войдут в Киев, сторонники Украины волнуются, что правительство Зеленского вскоре может быть вынуждено пойти на территориальные уступки, которые позволят Путину заявить о победе. Плохая мирная сделка может поставить под сомнение будущее Украины и подбодрить Путина угрожать другим странам.

Друзья Украины в Берлине видят распространенные признаки возможного ослабления поддержки Германии. В то время как Великобритания и США обсуждают, позволить ли Украине использовать свои ракеты большой дальности для удара вглубь России, Германия исключила возможность поставки собственных ракет Taurus.

Канцлер Олаф Шольц сильно отстает в национальных опросах и, похоже, потерпит поражение на федеральных выборах в следующем сентябре. Наиболее ярые сторонники Украины обеспокоены тем, что Шольц может попытаться возродить свою политическую судьбу, запустив предвыборную мирную инициативу с Россией. На прошлой неделе по Берлину распространялись слухи, что контактная группа, состоящая из членов его партии, находилась в Москве для тайных переговоров.

В канцелярии от этих предположений отмахнулись. Ключевые помощники Шольца, кажется, почти одинаково раздражены русофилами-популистами и ястребами, которые требуют резкого увеличения помощи Киеву. Они считают себя представителями умеренной немецкой политики. Задача правительства, как видит Шольц, состоит в том, чтобы удержать разделенную страну вместе вокруг в основном проукраинской политики.

Ястребы в Киеве и Берлине утверждают, что если Путин не потерпит поражение в Украине, то он перейдет к угрозам НАТО и, в конце концов, самой Германии. Шольц и его союзники настаивают, что он не наивен в отношении угрозы, которую представляет Путин. Они видят ежедневные доказательства российской жестокости в Украине, а также саботаж и дезинформацию в самой Германии. В долгосрочной перспективе немецкие аналитики обеспокоены тем, что Россия теперь полностью превратилась в экономику, настроенную на войну и производство оружия.

Канцлер Германии все это знает. Но политические лидеры живут текущим моментом, и в их взглядах почти всегда доминирует внутренняя политика. Впереди у Шольца очень сложные выборы, и он хотел бы баллотироваться как кандидат от мира. Потому что идея о том, что в Европу возвращаются темные времена, является тяжелой и для правительства, и для народа.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Германия война России и Украины Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

09:00 Интервью
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:53 Украина
"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:44 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 43497

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь 15322

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность 7580

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность

Иностранцы сломают язык : какие слова могут произнести только украинцы - список 5507

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Последние новости

09:00

Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязь

09:00

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип

08:53

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:40

Почему СОЧ - это не просто не выход, это катастрофамнение

08:20

Церковный праздник 26 сентября: что запрещено делать на апостола Иоанна Богослова

Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октябряЛимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября
08:04

Настя Каменских показала свое честное фото без макияжа и обратилась к поклонникам

07:44

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:41

У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет - AP

07:01

"Россию можно только принудить к миру": Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Реклама
06:10

Германия, политический экстремизм и риски для Украинымнение

05:55

Страна под атакой мощной бури: ворвался почти 6-балльный шторм

05:10

Что значит слово "серендипність": лишь единицы знают правильный ответВидео

04:30

Большинство не догадывается: что означают цифры на яйцах

04:00

"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

03:25

Любовь застанет врасплох: 4 знака, которые встретят родственную душу в октябре

02:48

Нужно найти "Джип" среди "Фордов": на решение головоломки есть всего 8 секунд

01:34

Еще 2 области России под угрозой: ВСУ могут начать новые операции на территории РФВидео

01:00

Найти желудь за 11 секунд: могут справиться только люди со зрением ястреба

24 сентября, вторник
23:09

Как навсегда остановить образование конденсата на окнах: нужно сделать лишь одну вещь

22:52

"Есть доказательства": РФ планирует атаковать 3 украинские АЭС - Зеленский

Реклама
22:49

Наташа Королева опозорила свою беззубую невестку - что произошло

22:31

РФ все средства перебросила на это направление: военный рассказал о сложной ситуации в Угледаре

22:25

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - списокВидео

22:01

"Перспектива обороны растает на глазах": один большой город может оказаться в оккупации

21:37

Зеленский в рамках визита в США дважды проведет переговоры с Байденом - что известно

21:21

Слизни ее ненавидят: садовод назвал особое растение, которое отпугает вредителей

21:16

"Переговоры будут длиться десятилетиями": Розумный описал сценарий завершения войныВидео

20:57

Смириться с оккупацией части территорий: в МИД ответили за заявление президента Чехии

20:50

Какие вещи нельзя брать в руки 25 сентября: приметы, которые нельзя нарушать

20:22

Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одеждыВидео

20:15

Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

20:03

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:02

Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

19:56

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:34

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:23

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

19:18

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснениеВидео

19:16

Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

19:00

Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеровмнение

18:51

Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

Реклама
18:40

Удар по Харькову: чем Россия атаковала многоэтажки и как выглядит место прилетаФото

18:28

Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист

18:28

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

18:17

"Сколько еще должно погибнуть людей": в ОП эмоционально отреагировали на удары по ХарьковуФото

17:58

Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь "пьяный туризм"

17:52

Без разрешения бить по России, но с призывом к миру: Байден сделал заявление об Украине в ООН

17:44

Почему Трамп набросился на ЗеленскогоВидеоблоги

17:39

"Что заставит Путина закончить войну": Сикорский выдал важное заявление

17:32

США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ

17:27

Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая: что известно

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять