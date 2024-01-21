Геополитическая шизофрения: Украине пора определяться

Если мы хотим быть сырьевой аграрной страной - наш формат взаимоотношений с ЕС должен строиться по типу Норвегии.

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Если хотим стать членами ЕС, нам придется повысить экономическую сложность / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

С 2014 года пишу о нашей геополитической шизофрении. Торгуем с теми, с кем не дружим, и дружим с теми, с кем не торгуем. Торговый партнер номер один перед войной - Китай. Стратегический союзник номер один - США. Заключаем договора свободной торговли с кучей стран, а в структуре экспорта скатились до простого сырья и полуфабрикатов.

То есть биржевых товаров, для которых зоны свободной торговли вообще не нужны. Эти ЗСТ только открывают наш внутренний рынок для импорта, увеличивая торговый дефицит. Провозгласили курс на евроинтеграцию, но так и не поняли, что ЕС - это не клуб сырьевых стран, тем более аграрных.

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Не верите мне, поверьте польским фермерам, которые анонсировали перекрытие дорог по всей стране в знак протеста против импорта зерна из Украины. Как заявили организаторы протеста: "Мы боремся за то, чтобы семейные фермы вообще могли функционировать. Мы не можем конкурировать с Украиной, поэтому ожидаем, среди прочего, ввести квоты, существовавшие до войны. Украинское зерно должно идти туда, где ему место – на азиатский или африканский рынок, а не в Европу".

Как по мне, нам нужно определиться. Если мы хотим быть сырьевой аграрной страной - наш формат взаимоотношений с ЕС должен строиться по типу Норвегии. Торгуем своим зерном по всему миру и защищаем пошлинами внутренний рынок, как Норвегия торгует рыбой, нефтью и природным газом.

А если хотим стать членами ЕС, нам придется повысить экономическую сложность как минимум до уровня современной Турции. Создать конкурентную промышленность и научиться производить товары, которые восстребованы на европейском рынке. Проблема в том, что так сложно у нас не думают. Для политиков тема евроинтеграции превратилась в сказку Шахерезады из 1001 ночи, которую они рассказывают электорату, чтобы оставаться при власти. А электорату не до таких сложных материй, тут хоть бы выжить...

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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